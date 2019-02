Anhänger des venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó wollen in der kommenden Woche in Washington eine internationale Geberkonferenz zugunsten des südamerikanischen Landes abhalten. Wie die Repräsentanz des Guaidó-Lagers in der US-Hauptstadt mitteilte, soll bei dem Treffen am 14. Februar humanitäre Nothilfe organisiert werden. Die Konferenz soll den Angaben zufolge am Sitz der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) stattfinden. Diese hatte Guaidó bereits kurz nach seiner Selbsternennung am 23. Januar als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas anerkannt.

In Venezuela herrscht als Folge der politischen und ökonomischen Krise ein extremer Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Die venezolanische "Übergangsregierung" unter Guaidó wolle sich auf der Konferenz um Hilfen durch ausländische Regierungen, private Hilfsorganisationen, die venezolanische Exilgemeinde und den Privatsektor bemühen, kündigten die Guaidó-Vertreter an. Der Interimspräsident selbst kann nicht an der Konferenz teilnehmen – der Oberste Gerichtshof in Venezuela hat gegen ihn ein Ausreiseverbot verhängt.

Parlamentspräsident Guaidó hatte sich selbst am 23. Januar zum Übergangspräsidenten erklärt. Er sieht die Präsidentschaftswahl im vergangenen Mai als nicht legitim an, weil wichtige Oppositionskandidaten nicht zugelassen waren. Als angeblicher Wahlsieger war der Sozialist Nicolás Maduro zum Staatspräsidenten ernannt worden. Er ist faktisch weiter an der Macht.



Guaidó wurde inzwischen von vielen westlichen Staaten, darunter den USA und auch Deutschland, als legitimer Übergangspräsident anerkannt. Maduro hingegen wird unter anderem von Russland, China und der Türkei unterstützt. Auch das mächtige Militär hält zu dem sozialistischen Staatspräsidenten. Doch ein Luftwaffengeneral ist bereits in das Lager von Guaidó übergelaufen. Am Wochenende gab es erneut Massenproteste in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Auf zwei Großkundgebungen bekräftigten sowohl Maduro als auch Guaidó ihren Machtanspruch.