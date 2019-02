Der Machtkampf zwischen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó spitzt sich weiter zu. Die Opposition will erneut mit Demonstrationen den Druck auf der Straße erhöhen und rief zu Massenprotesten in ganz Venezuela und im Ausland auf.



Eine Großkundgebung soll am Vormittag vor der EU-Vertretung in Caracas starten und Juan Guaidó zufolge der "größte Protestmarsch in der Geschichte Venezuelas und des Kontinents" werden. Die Sicherheitslage in der venezolanischen Hauptstadt ist angespannt. Es werden Zusammenstöße befürchtet, da auch Maduro seine Anhänger für Samstag auf die Straße gerufen hat. Zeitgleich mit dem Marsch der Opposition will der Staatschef mit einer Kundgebung den 20. Jahrestag der "Bolivarischen Revolution" feiern, mit der sein Vorgänger Hugo Chávez den Ölstaat auf einen sozialistischen Kurs brachte.



Demonstrationen der Opposition werden am gleichen Tag außer in Venezuela auch in den USA, Spanien, Peru, Mexiko und Argentinien erwartet, wo viele Venezolaner und Venezolanerinnen leben. Seit Beginn der Unruhen am 21. Januar wurden in Venezuela nach UN-Angaben 40 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten getötet. Bei Massenprotesten vor gut einer Woche waren außerdem rund 850 Menschen festgenommen worden.



Ultimatum läuft Sonntag ab

US-Vizepräsident Mike Pence stärkte Juan Guaidó vor den geplanten Kundgebungen den Rücken und rief offen zum Sturz von Präsident Maduro auf. "Es ist an der Zeit, die Diktatur von Maduro ein für alle mal zu beenden", sagte Pence in einer Rede vor Exil-Venezolanern in Florida. Er sagte, die USA hätten versucht, mit diplomatischem und wirtschaftlichem Druck zu einem friedlichen Übergang zur Demokratie beizutragen. Jetzt würde Nicolás Maduro gut daran tun, die Entschlossenheit der USA nicht auf die Probe zu stellen, so Pence. "Es ist nicht die Zeit für Dialog, es ist die Zeit für Taten", so Pence in Florida.



Die USA haben Guaidó bereits als Interimspräsident anerkannt. Mehrere europäische Regierungen hatten Maduro vor einer Woche ein Ultimatum bis Sonntag gestellt: Sollte er bis dahin keine Neuwahl zur Präsidentschaft ansetzen, wollen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien Guaidó ebenfalls als Intermimspräsidenten anerkennen.

Zwar kann Maduro noch immer auf die Rückendeckung durch Venezuelas mächtiges Militär zählen. Guaidó bemüht sich jedoch seit Tagen, auch die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem versprach er den Soldaten Straffreiheit, wenn sie ihn unterstützen.