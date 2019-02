Während am Samstag an der Grenze Lastwagen brannten und Menschen starben, tanzte Maduro auf einer Kundgebung in Caracas demonstrativ mit seiner Frau. Er sei "stärker als je zuvor", sagte er. Er regiere Venezuela, "jetzt und noch auf viele Jahre hinaus".

Nach einer friedlichen Lösung klingt das nicht. Maduro ist immer noch stark, er hat die Unterstützung des Militärs, und auch von Russland, Kuba und China.

Doch sein Gegner Guaidó hat schon viel erreicht, seit er sich vor ein paar Wochen zum Präsidenten erklärte: Viele Menschen in Venezuela unterstützen ihn, und 50 Länder erkennen seinen Amtsanspruch an. Am Montag will er sich in Bogotá mit US-Vize Mike Pence treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Viel wird in den kommenden Tagen wohl davon abhängen, wie sich die USA verhalten.