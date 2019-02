Der UN-Sicherheitsrat will am Donnerstag über zwei konkurrierende Resolutionen zur Venezuela-Krise abstimmen. Der erste Entwurf stammt von den USA und fordert "freie, faire und glaubwürdige" Wahlen in Venezuela. Zudem müssten gelieferte Hilfsgüter ohne Einschränkungen ins Land gelassen und Anhänger der Opposition geschützt werden, heißt es darin.



Diplomaten gehen davon aus, dass Russland und möglicherweise auch China gegen diese Resolution ihr Veto einlegen werden. Russland hat einen eigenen Resolutionsentwurf vorgelegt. Darin werden Drohungen und Militäreingriffe in Venezuela abgelehnt und es wird erklärt, dass die venezolanische Regierung selbst dafür zuständig sei, zu entscheiden, ob internationale Hilfslieferungen ins Land gelassen werden.



Auch dem Entwurf von Russland rechnen Diplomaten keine Chancen aus, weil die USA dagegen ihr Veto einlegen werden. In dem Venezuela-Konflikt steht Russland auf der Seite des Präsidenten Nicolás Maduro. Die USA und rund 50 andere Staaten unterstützen den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó.



Guaidó setzte sich dafür ein, die Bevölkerung in Venezuela mit internationalen Hilfsgütern zu versorgen. Maduro wies jedoch das Militär an, keine Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Am Wochenende war dieser Streit eskaliert. An der Grenze zu Brasilien wurden vier Menschen bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet. Auch an der Grenze zu Kolumbien gab es Gewalt, hunderte Menschen wurden verletzt.

Medienberichten zufolge will sich Guaidó am heutigen Donnerstag mit Brasiliens ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro in Brasília treffen, um über die Lage in Venezuela zu beraten. Brasilien und Kolumbien unterstützen Guaidó bei seinen Bemühungen, Hilfsgüter nach Venezuela zu bringen. Bolsonaro will jedoch, dass der Konflikt friedlich gelöst wird und lehnt es ab, brasilianischen Territoriums für ausländische Truppen bereitzustellen.