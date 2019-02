US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben ihr zweites persönliches Treffen im vietnamesischen Hanoi begonnen. Geplant waren eine 20-minütige Begegnung und anschließend ein Abendessen in größeren Kreis mit Beratern und Ministern. Das eigentliche Gipfeltreffen mit Gesprächen über eine atomare Abrüstung Nordkoreas als Gegenleistung für die Aufhebung internationaler Sanktionen ist erst am zweiten Gipfeltag geplant.



Trump und Kim begrüßten sich zunächst angespannt und mit ernster Miene vor einer Reihe von jeweils sechs nordkoreanischen und amerikanischen Nationalflaggen mit einem minutenlangen Handschlag. Erst allmählich lockerte sich die Atmosphäre und Trump zeigte sich geehrt über das Treffen mit Kim. "Es ist eine Ehre, mit dem Vorsitzenden Kim zu sein. Es ist eine Ehre, zusammen in Vietnam zu sein, wo sie wirklich den roten Teppich ausgerollt haben", sagte Trump und stellte Kim wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht. "Ich denke, dass Ihr Land gewaltiges wirtschaftliches Potenzial hat. Unglaublich. Unbegrenzt", so der US-Präsident.

Bei dem anschließenden Abendessen nehmen auch US-Außenminister Mike Pompeo und Trumps Stabschef Mick Mulvaney sowie Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho – ein in den Verhandlungen mit den USA sehr versierter Diplomat – und der Chefunterhändler und berüchtigte Ex-Geheimdienstchef Kim Yong Chol teil. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte mit Panzerfahrzeugen riegelten das Hotel weiträumig ab.