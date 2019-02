Wenn Jeff Frank seine Schüler morgens mit high five abklatscht, wenn er Pausenaufsicht hat oder nachmittags mit ihnen Basketball spielt, trägt er im Holster unter seinem Hemd eine geladene Pistole. Die Schüler wissen nichts davon. So soll es an der Dorfschule in Ohio im Mittleren Westen der USA bleiben. Jeff Frank heißt er daher auch nur in diesem Text, weder sein Name noch seine Schule sollen bekannt werden. "Nicht, dass mir so etwas passieren würde – aber was wäre, wenn mich ein Schüler überwältigt und mir die Waffe abnimmt?", sagt Frank am Telefon.



Der 42-Jährige ist Bezirksverwalter an seiner Schule. "Ich kenne jedes Kind mit Namen", sagt Frank. Die meisten stammen wie er von deutschen Einwanderern ab, soziale Ungleichheit gibt es kaum, und jeder meint alles über jeden zu wissen Außer die Sache mit den Waffen. "Als ich zum ersten Mal bewaffnet zur Schule kam, war das schon ein seltsames Gefühl."

"Etwas hat sich geändert"

Eine kleine Schule, an der sich drei Mitarbeiter morgens heimlich eine Waffe umschnallen, damit den Kindern nichts passiert? Als Frank selbst noch Schüler war, wäre ihm das absurd erschienen. Zwei Jahrzehnte später war er es, der die Lehrerinnen und Lehrer und andere Mitarbeiter in seinem Schulbezirk dazu aufrief, sich an der Waffe ausbilden zu lassen. "Etwas hat sich geändert."

Als ein junger Mann genau vor einem Jahr an seine ehemalige Schule in Parkland zurückkehrte und 17 Menschen erschoss, forderte US-Präsident Donald Trump Lehrer dazu auf, sich zu bewaffnen. Die Untersuchungskommission aus ehemaligen Polizisten, die nach dem Angriff eingesetzt wurde, empfahl dies in ihrem Abschlussbericht ebenfalls. Und Trumps Bildungsministerin Betsy DeVos schlug vor, mit Steuergeldern, die für die Verbesserung von Bedingungen an Schulen vorgesehen sind, Waffen für Lehrer zu kaufen.

Landesweit wurde gegen diese Forderung protestiert. Dabei ist Trumps Forderung längst Wirklichkeit: Täglich kommen in den USA mehrere Tausend Lehrer und Schulmitarbeiter bewaffnet zum Unterricht. Darüber hinaus hatten 42 Prozent der öffentlichen Schulen im Schuljahr 2015/16 mindestens einen bewaffneten Sicherheitsbeamten angestellt, wie ein Bericht des US-Bildungsministeriums zeigt.

Wendepunkt Sandy Hook

"Etwas hat sich geändert." Das sagt auch Tom Kuroski. Nur meint er es anders als Jeff Frank. Kuroski ist 58 Jahre alt und seit 35 Jahren Biologielehrer in Newtown – einem kleinen Ort in Connecticut, den spätestens nach dem 14. Dezember 2012 alle kennen. An jenem Tag fuhr ein schwarzer Honda an Kuroskis Highschool vorbei. Der Lehrer war gerade in einer Besprechung und beachtete den Wagen genauso wenig wie seine Kolleginnen und Kollegen. Der Honda fuhr weiter und hielt auf der anderen Seite des Highways: vor der Sandy-Hook-Grundschule.

Der Amoklauf von Sandy Hook, bei dem 20 Erstklässler und sechs Lehrerinnen getötet wurden, war einer der folgenschwersten in einem Land, in dem laut der US-Gesundheitsbehörde 2017 mehr als 14.000 Menschen durch Waffengewalt starben, Suizide nicht eingerechnet – gegenüber 116 in Deutschland. Nie zuvor waren die Opfer so jung gewesen.



"Ich war überzeugt, dass dieses Massaker alles ändern würde", sagt Kuroski am Telefon. Als Leiter des Lehrerverbands von Newtown fühlte er sich in besonderem Maße für die Sicherheit seiner Kollegen und Schüler verantwortlich. Wäre es nach Kuroski und dem damaligen Präsidenten Barack Obama gegangen, hätte der US-Kongress ein Gesetz zur Waffenkontrolle verabschiedet, so wie das australische Parlament nach dem Massaker von Port Arthur 1996, bei dem 35 Menschen starben.