In Algerien haben am sechsten Freitag in Folge Zehntausende Menschen gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika protestiert. In der Hauptstadt Algier und an anderen Orten forderten sie in Sprechchören den Rücktritt des Staatschefs und der führenden Elite sowie eine Reform des politischen Systems.

Das algerische Militär hatte Anfang der Woche gefordert, Bouteflika für amtsunfähig zu erklären. Das ist nach Artikel 102 der Verfassung aus gesundheitlichen Gründen möglich. Auch Bouteflikas Partei FLN hat ihre Unterstützung der Proteste bekundet. Die Opposition warnte dagegen vor einem Putschversuch der Armee und forderte weitreichende Reformen. Eine Absetzung des Präsidenten sei nicht ausreichend.

Auch zahlreiche Demonstranten lehnen eine Absetzung des Präsidenten über Artikel 102 ab. Sie werfen der politischen Elite des Landes vor, ihren Zugriff auf die Macht erhalten zu wollen und fordern einen Systemwechsel.

Der 82-jährige Staatschef tritt seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Bouteflika kann kaum noch sprechen, Kritiker halten ihn nur noch für eine Marionette des Militärs und der Parteieliten. Die Ankündigung Bouteflikas, für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren, hatte die Proteste ausgelöst. Sie gingen auch weiter, als der Präsident auf die Kandidatur verzichtete, gleichzeitig aber die Wahl verschob.