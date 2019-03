Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika hat umfassende Reformen und ein neues politisches System versprochen. Die Verfassung des Landes solle grundlegend verändert werden, heißt es in einer schriftlichen Botschaft Bouteflikas. Die damit beauftragte Nationale Volksversammlung, das Unterhaus des Parlamentes, solle so bald wie möglich zusammenkommen und das breite politische Spektrum einbinden. Zum Schluss solle das Volk in einem Referendum über die Verfassung entscheiden.

Den algerischen Gewerkschaften geht das Versprechen des Präsidenten nicht weit genug. "Wir werden keine Gespräche mit diesem System führen. Wir gehören zum Volk, und das Volk hat dem System eine Absage erteilt", sagte einer der Gewerkschaftsführer aus dem Bildungsbereich, Boualem Amora. Insgesamt 13 unabhängige Gewerkschaften wandten sich gegen Bouteflikas Pläne.



Seit einem Monat demonstrieren Teile der Bevölkerung gegen ihren Präsidenten und dessen engsten Zirkel. Die Proteste hatten sich an der Ankündigung des schwer kranken Bouteflikas entzündet, im April für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Nach der Rückkehr von einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt in Genf hatte Bouteflika als Reaktion auf die Proteste auf eine fünfte Amtszeit verzichtet, zugleich aber die für April geplante Präsidentenwahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit bleibt er bis auf Weiteres im Amt.

Bouteflika ist seit 20 Jahren an der Macht. Er sitzt seit einem Schlaganfall im Rollstuhl und hat große Probleme beim Sprechen. In der Öffentlichkeit zeigt er sich kaum noch.