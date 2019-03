Kasachstans Hauptstadt Astana wird in Zukunft Nursultan heißen. Das beschlossen die beiden Kammern des kasachischen Parlaments. Die Verfassungsänderung sei ohne Gegenstimme verabschiedet worden, meldete die Staatsagentur Kazinform. Damit kann die Metropole mit mehr als einer Million Einwohnerinnen und Einwohner im Norden des Landes nach dem zurückgetretenen langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew benannt werden. Astana heißt auf Kasachisch nur Hauptstadt.



Vorgeschlagen wurde die Namensänderung vom neu eingesetzten Übergangspräsidenten Kassym-Schomart Tokajew, dem Nasarbajew die Macht übertrug. Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte zum Machtwechsel und würdigte die Arbeit Nasarbajews. Er hoffe auf Kontinuität, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. Kasachstan sei der "engste Verbündete". Beide Länder gehören zu den treibenden Kräften der Eurasischen Wirtschaftsunion. Putin sieht in dem Bündnis ein ökonomisches Gegengewicht zur EU.



Nasarbajews Nachfolger Tokajew kündigte an, er wolle am bisherigen Kurs festhalten. Er werde sein Wissen und seine Erfahrung dafür einsetzen. Seine Amtszeit läuft im kommenden Jahr regulär ab. "Ich bin mir der Verantwortung der anstehenden Mission bewusst", sagte der frühere Ministerpräsident und Außenminister. Nasarbajews Meinung werde auch künftig bei strategischen Fragen außerordentlich wichtig sein. Zur Nachfolgerin von Tokajew wurde Nasarbajews älteste Tochter Dariga Nasarbajewa gewählt.



Nasarbajew behält weiterhin Einfluss auf die Regierung

Nasarbajews hatte am Dienstag in einer Ansprache an das Volk im Fernsehen überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Entscheidung habe er selbst getroffen, so der 78-Jährige, der das Amt ursprünglich auf Lebenszeit innehatte. Er war seit dem 24. April 1990 Präsident Kasachstans, stand aber auch schon davor als kommunistischer Parteichef an der Spitze des Staates. Als Sicherheitsratschef und Vorsitzender der Regierungspartei Nur Otan behält Nasarbajews allerdings einen bedeutenden Teil der Macht.

Kasachstan, das Nachbarland von China, ist seit Jahrzehnten bekannt für seinen Personenkult um Nasarbajew. Kritiker werfen ihm vor, er konzentriere die Macht in seinen Händen und platziere Familienmitglieder in einflussreichen Positionen. Außerdem tue er nichts gegen Korruption und lasse keine freien und fairen Wahlen in seinem Land zu.



Der Chef der Deutsch-Asiatischen Parlamentariergruppe, der CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund, würdigte dagegen Nasarbajews Leistung. Kasachstan habe unter dem langjährigen Präsidenten frühzeitig auf Atomwaffen verzichtet und internationale Abrüstungen und Kooperationen angeregt. "Nahezu eine Million Menschen aus Kasachstan leben seit Jahren als Kasachstan-Deutsche bei uns", sagte Grund. 200.000 Deutsche lebten in dem ölreichen Land in Zentralasien, mit dem Deutschland 2012 eine Partnerschaft in den Gebieten Rohstoffe, Industrie und Technologie vereinbart habe.