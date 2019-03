Der Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Bill Shine, ist nach acht Monaten zurückgetreten. Shine habe seinen Rücktritt angeboten und Trump habe ihn akzeptiert, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders mit. Künftig werde er als Berater für das Wahlkampflager Trumps arbeiten. "Wir werden ihn im Weißen Haus vermissen", sagte Trump laut einem Statement.

Damit verliert US-Präsident Donald Trump seinen fünften Kommunikationsdirektor in zwei Jahren. Sean Spicer, Mike Dubke, Anthony Scaramucci und Hope Hicks waren Shine auf dem Posten vorausgegangen. Einen Nachfolger für Shine gibt es noch nicht.

Wie mehrere andere hochrangige Mitarbeiter kaum auch Shine vom US-Sender Fox News ins Weiße Haus. Die Demokraten schlossen Fox News zuletzt von ihren Vorwahldebatten aus; sie begründeten dies mit der Nähe des Senders zu US-Präsident Donald Trump.



Das Magazin New Yorker schrieb in einem viel beachteten Artikel, Fox News sei zu einer Art Propagandamaschine des Präsidenten geworden. In dem Artikel wird unter anderem auf die Dutzenden Interviews verwiesen, die Trump Fox News gegeben hat, und die Auftritte von Fox-News-Starmoderator Sean Hannity an Trumps Seite. Der Sender soll demnach 2016 sogar auf die Veröffentlichung einer Geschichte über die mutmaßliche Affäre Trumps mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels verzichtet haben, um dessen Wahlsieg nicht zu gefährden.

Shine soll sexuelle Übergriffe bei Fox News verschleiert haben

Shine war bei dem Sender im August 2016 auf den Posten des Ko-Direktors aufgerückt, nachdem der frühere Direktor Roger Ailes wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten war. Shine geriet dann später selber unter Druck und trat im Mai 2017 von seinem Spitzenposten bei dem Sender zurück. Ihm war vorgeworfen worden, sexuelle Übergriffe bei Fox News verschleiert zu haben. Im Juli 2018 trat Shine dann in den Stab des Weißen Hauses ein.



Allein seit vergangenem Herbst sind in Trumps Kabinett die Minister Jim Mattis (Verteidigung), Ryan Zinke (Innen) und Jeff Sessions (Justiz) zurückgetreten. Auch Stabschef John Kelly und UN-Botschafterin Nikki Haley schieden in den vergangenen Monaten aus.