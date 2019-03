Der deutsche Journalist Billy Six ist nach vier Monaten aus venezolanischer Haft freigekommen. Six sei am Freitag freigelassen worden, müsse sich aber alle zwei Wochen bei der Justiz melden, teilte die Organisation Espacio Público, die sich für die Pressefreiheit einsetzt, auf Twitter mit. Auch der Journalistenverband Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) bestätigte die Freilassung.



Der 32-jährige freie Mitarbeiter der rechtskonservativen Publikationen Junge Freiheit und Deutschland-Magazin war am 17. November inhaftiert worden. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen (ROG) wurde ihm Spionage, Rebellion und das Verletzen von Sicherheitszonen vorgeworfen. Die Organisation hält die Vorwürfe für nicht belegt und hatte seine Freilassung gefordert.



Die Eltern des Journalisten hatten der Bundesregierung zuletzt mehrfach vorgeworfen, sie setze sich zu wenig für die Freilassung ihres Sohnes ein. Die AfD machte die politische Einstellung von Six dafür verantwortlich. Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe zurück.



Six war in dem Geheimdienstgefängnis El Helicoide in Caracas inhaftiert. Er klagte mehrfach über die harten Haftbedingungen und trat zeitweise in Hungerstreik.

In Venezuela herrscht derzeit eine akute Staatskrise, in der sich der umstrittene linksgerichtete Staatschef Nicolás Maduro und der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó gegenüber stehen.