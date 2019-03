Die Regierungschefin arbeitet weiter daran, dass das Parlament ihrem EU-Austrittsvertrag letztlich zustimmt, hat allerdings Schwierigkeiten, das Kabinett hinter sich zu einen. Selbst über die Frage der Verlängerung gab es am Dienstag Streit im Kabinett. Den Brexit zu stoppen, in dem sie Artikel 50 widerruft, kommt für May nicht in Frage, heißt es in Westminster. Eher versucht sie, eine dritte Abstimmung über ihren Vertrag Anfang kommender Woche durchzudrücken.

Noch an diesem Dienstag oder spätestens am Mittwoch will May per Brief bei der EU um einen Aufschub bitten. Laut britischen Medienberichten soll es demnach zunächst um eine Fristverlängerung bis zum 30. Juni 2019 gehen, um den Vertrag ratifizieren zu können. Dafür braucht sie aber die Zustimmung des Parlaments. Andernfalls, so heißt es in Westminster, sei London offen für eine Verlängerung von bis zu zwei Jahren. Allerdings muss May vorsichtig sein, da ihr aus den eigenen Reihen gedroht wird: Sie könnte zum Rücktritt gezwungen werden, würde sie selbst um eine ausgedehnte Verlängerung bitten. Zu welchen Konditionen die 27 EU-Mitgliedsländer aber eine Verlängerung gewähren, muss auf dem Gipfeltreffen am Donnerstag geklärt werden. Einem neuen Brexit-Datum müsste dann noch vom britischen Unterhaus und Oberhaus zugestimmt werden.