Premierministerin Theresa May hat zwei Möglichkeiten für einen Aufschub des Austrittsdatums vorgeschlagen: So soll es einen kurzen Aufschub bis Ende Juni geben, falls die Abgeordneten bis zum 20. März ihrem Austrittsvertrag zustimmen.Fällt das Brexit-Abkommen auch dann durch, will die Regierung laut einem Parlamentsantrag der Regierung den Brexit über den 30. Juni hinaus aufschieben. In diesem Fall müsste Großbritannien auch an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Das sei keine wünschenswerte Konsequenz, sagte May im Unterhaus.