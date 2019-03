Bekommt Theresa May doch noch die Zustimmung des Parlaments?



Das britische Unterhaus stimmt an diesem Freitag erneut über den Brexit-Vertrag der Premierministerin ab – zum dritten Mal.



Parlamentspräsident John Bercow ließ das von der Regierung geplante Votum zu, weil sich die Vorlage "substanziell" von den vorhergehenden unterscheide. Demnach soll nun nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen.



Damit kann das Austrittsabkommen allerdings auch an diesem Freitag nicht vollständig ratifiziert werden, selbst wenn das Parlament heute mehrheitlich für den Vertrag stimmt. Nach dem britischen EU-Austrittsgesetz ist dafür die Zustimmung des Unterhauses zu beiden Teilen des Deals notwendig: dem Austrittsvertrag und der politischen Erklärung.



Ob die Abgeordneten zustimmen, ist weiter sehr fraglich. Die Premierministerin versuchte viel, um das Parlament doch noch zu überzeugen und stellte sogar ihren Rücktritt in Aussicht. Doch die nordirische DUP, auf deren Stimmen May angewiesen ist, verweigert weiter ihre Unterstützung.



Mit der neuen Abstimmung will die Regierung verhindern, dass der Brexit über den 22. Mai hinaus verschoben wird und Großbritanniens an der Europawahl vom 23. bis 26. Mai teilnehmen muss. Fällt der vertrag durch, steuert das Land auf einen ungeordneten Brexit am 12. April zu.