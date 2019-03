Bei den Parlamentswahlen in Estland zeichnet sich ein Sieg der liberalen Reformpartei ab. Ein amtliches Endergebnis liegt noch nicht vor, ein Großteil der Stimmen ist aber bereits ausgezählt.



Die Reformpartei, die bisher in der Opposition war, kommt nach Hochrechnungen auf etwa 30 Prozent der Stimmen. Der Anteil der Zentrumspartei, die derzeit die Regierung Estlands stellt, liege bei ungefähr 20 Prozent. Das Bündnis der Rechtspopulisten der Estnischen Konservativen Volkspartei folge auf dem dritten Platz – mit mehr als doppelt so viel Stimmen wie in der Wahl zuvor.

Aktuell regiert in Estland die Zentrumspartei von Ministerpräsident Jüri Ratas in einer Koalition mit den Sozialdemokraten und der konservativen Partei Isamaa, das übersetzt "Vaterland" bedeutet. Schon vor der Wahl hatte sich in Umfragen gezeigt, das die Unterstützung für die Regierungspartei möglicherweise nicht für eine Mehrheit reicht. Seit knapp drei Jahrzehnten sind in Estland die Zentrumspartei und die Reformpartei abwechselnd an der Macht. Beide Parteien unterstützen die EU- und Nato-Mitgliedschaft Estlands.

In Estland kann man online wählen

Seit 2005 ist es in Estland möglich, online zu wählen. 26 Prozent der insgesamt rund eine Million Wahlberechtigten nutzten diese Option und nahmen bis zum 27. Februar im Internet an der Wahl Teil. Das estnische Parlament, das Riigikogu, hat 101 Sitze.