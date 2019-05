In den meisten Ländern haben die Wahllokale an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag geöffnet. Auch in Deutschland findet die Wahl am 26. Mai, einem Sonntag, statt. Die Niederlande und Großbritannien starten die Wahl bereits am Donnerstag. Im Fall der Niederlande hat das Tradition: Unsere Nachbarn wählen ihr Parlament seit 1918 unter der Woche – ursprünglich aus Rücksicht auf die protestantische Bevölkerung, der der Sonntag als Ruhetag besonders wichtig war. 21 der 28 Mitgliedsstaaten wählen am Sonntag. Als letztes Land schließt Italien am Sonntagabend um 23 Uhr die Wahllokale. Kurz darauf wird es die ersten Wahlprognosen geben.