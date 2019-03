Insgesamt gibt es 16 Vorschläge. Die wichtigsten sind folgende:

Widerruf des Brexits: Diesen Antrag gibt es in zwei Varianten: Die Regierung könnte sofort und ohne weitere Bedingungen den Brexit nach Artikel 50 des EU-Vertrags widerrufen. In einer zweiten Fassung wird dieser Widerruf davon abhängig gemacht, dass Mays Brexit-Deal ein drittes Mal im Parlament durchfällt und das Parlament sich auch nicht auf etwas anderes einigt. In beiden Fällen bliebe Großbritannien zu den jetzigen Bedingungen Mitglied der EU.



Zweites Referendum: Ein Antrag, der jetzt schon die größte Unterstützung der Abgeordneten hat, sieht vor, dass jeglicher Deal in einer Volksabstimmung abgesegnet werden muss, bevor er ratifiziert werden darf. Einige Anträge fechten die Rechtmäßigkeit der Fristverlängerung an oder bestehen darauf, dass es auf jeden Fall einen Brexit geben muss. Andere fordern, dass es keinen Brexit ohne eine zusätzliche Zustimmung von Schottland und Wales geben darf. Einige Anträge bitten um Notmaßnahmen, die mit der EU ausgehandelt werden sollen – wie ein standstill agreement, um die Konsequenzen eines No Deal abzufedern.

Gestaltung der Handelsbeziehungen: In vielen Anträgen geht es um die künftige Handelsbeziehung Großbritanniens mit der EU. Da tobt der Machtkampf im Parlament. Die Hardliner wollen eine eigene Freihandelspolitik, also keine Zollunion und keinen Binnenmarkt. Die EU-Anhänger sind anderer Meinung. Diese Zukunftsfrage wird nicht in dem bereits fertigen Austrittsvertrag geregelt, sondern in der politischen Erklärung. Hier eine Auswahl der Alternativen

– Deal von Theresa May mit Ersatz von Backstop durch "Alternative" (Vorschlag einiger Hardliner)

– geänderter Deal von Theresa May plus EU-Zollunion

– geänderter Deal von Theresa May plus Binnenmarkt/Europäischer Wirtschaftsraum EFTA

– Common-Market 2.0 , also Mitgliedschaft in der EFTA und gemeinsames Zollgebiet mit der EU, gemeinsame Außenzölle mit der EU, kein Backstop notwendig, Arbeitnehmer-Freizügigkeit weitgehend akzeptiert

– geänderter Deal von Theresa May plus Zollunion und enge Anlehnung an Binnenmarkt von Labour