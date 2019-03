Nach schweren Gefechten am Wochenende haben sich in der letzten Enklave der Terrormiliz "Islamischer Staats" (IS) in Syrien wieder einige Hundert Menschen ergeben. Unter ihnen seien auch Kämpfer, sagte ein Sprecher der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von 150 IS-Kämpfern, die die Region Baghus im Osten des Landes an diesem Montag verlassen hätten und gefangen genommen worden seien. In der vergangenen Woche waren nach Angaben der SDF bereits Tausende Zivilisten und aus IS-Gefangenschaft befreite Kämpfer aus Baghus in Sicherheit gebracht worden.

Die von Kurden angeführten SDF-Truppen hatten Ende vergangener Woche die Schlussoffensive auf die IS-Enklave verkündet. Die letzten Dschihadisten sind in Baghus auf engstem Raum eingeschlossen. Es soll sich nach SDF-Schätzungen noch um bis zu 1.500 Kämpfer handeln. Ihr Gebiet ist mit Tunneln, Höhlen und Minen durchzogen. Zur Verteidigung setzen die Extremisten auch Selbstmordattentäter ein.

Wegen der Zivilisten, die als "menschliche Schutzschilde festgehalten werden", hätten die SDF-Einheiten ihre Offensive inzwischen verlangsamt, sagte ein Sprecher. Die Kämpfe seien zwischenzeitlich ausgesetzt worden, um für die verbliebenen Zivilisten einen humanitären Korridor zu schaffen. Die SDF-Kämpfer, deren Kern die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) bilden, belagern Baghus seit Monaten. Sie werden mit Angriffen aus der Luft von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützt.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein Kalifat ausgerufen. Seit 2017 wurde die Miliz aber aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghus von der SDF eingenommen, verbleibt nur noch eine abgelegene, kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand der IS-Kämpfer, die inmitten des von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes liegt.

Die Dschihadisten, die Baghus derzeit verteidigen, sind nach SDF-Angaben überwiegend Ausländer. So treibt die Festnahme weiterer IS-Kämpfer auch in Deutschland die Debatte, was mit den Gefangenen geschehen soll, zusätzlich an. Deutsche IS-Kämpfer sollen unter bestimmten Bedingungen ihre Staatsangehörigkeit verlieren, bestätigten Innen- und Justizministerium an diesem Montag in Berlin. Wer Kämpfer in einer ausländischen Terrormiliz sei und mehrere Staatsbürgerschaften habe, dem könne die deutsche künftig entzogen werden.