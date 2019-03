Bei Kampfhandlungen zwischen Indien und Pakistan sind am Samstag nach indischen und pakistanischen Angaben elf Menschen ums Leben gekommen. Wie die pakistanischen Streitkräfte mitteilten, wurden bei einem Schusswechsel entlang der Demarkationslinie in der Region Nakiyal zwei pakistanische Soldaten getötet. Nach Angaben der indischen Polizei starben in einem Gefecht mit propakistanischen Rebellen im indischen Teil zwei Sicherheitskräfte.

Zudem wurde bei einer antiindischen Demonstration in der Nähe des Kampfgebiets in der Region Handwara ein junger Mann erschossen. Bei einem Artilleriegefecht zwischen indischen und pakistanischen Truppen starben außerdem jeweils drei pakistanische und indische Zivilisten. Nach indischen Angaben war bei dem Gefecht im indischen Teil Kaschmirs eine pakistanische Granate in ein Haus eingeschlagen, wobei zwei Kinder und ihre Mutter getötet wurden. Der Vater sowie sieben weitere Zivilisten wurden schwer verletzt.

Gefechte zwischen Indien und Pakistan

Der pakistanische Behördensprecher Umar Azam sagte, dass indische Truppen Dörfer in Pakistan mit schweren Waffen beschossen hätten. Dabei starben ein Junge und zwei weitere Zivilisten. Die Armeen der verfeindeten Nachbarn hatten seit Freitag immer wieder an verschiedenen Stellen über die De-facto-Grenze zwischen den von beiden Ländern jeweils kontrollierten Teilen Kaschmirs geschossen.

Die Lage in dem Himalaya-Gebiet Kaschmir ist seit einem Anschlag im indischen Teil am 14. Februar, bei dem 40 indische Soldaten getötet wurden, sehr angespannt. Später griffen indische Kampfflugzeuge militante Extremisten im pakistanischen Teil an. Am Tag darauf wurden von der pakistanischen Flugabwehr zwei indische Kampfflugzeuge abgeschossen und einer der Piloten festgenommen. Er wurde später freigelassen – der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan bezeichnete dies als "Geste des Friedens".

Die Region Kaschmir ist zwischen Indien und Pakistan umstritten. In zwei der bisher drei Kriege zwischen den beiden Ländern ging es um die Himalaya-Region. Ein Konflikt zwischen Indien und Pakistan gilt dabei als besonders kritisch, da beide Länder Atommächte sind.