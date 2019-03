In Algerien sind am fünften Freitag in Folge zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika und seine Regierung zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Algier versammelten sich laut Berichten von Augenzeugen mehrere Tausend Menschen in der Innenstadt, um nach den Freitagsgebeten zu demonstrieren. Der Protest blieb zunächst friedlich.



Auch in vielen anderen Städten des Landes gingen die Menschen auf die Straße. Lokale Medien berichteten über Demonstrationen unter anderem in Oran, Bouira, Constantine und Bejaia. Die Menschen forderten unter anderem einen Systemwechsel und ein Ende der Regierungszeit des amtierenden Präsidenten. Über ihre genaue Zahl gibt es unterschiedliche Angaben. Während die Deutsche Presse-Agentur von Zehntausenden Demonstranten im ganzen Land berichtet, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters, es seien Hunderttausende gewesen.

Die Proteste gegen Präsident Bouteflika waren zuletzt immer größer geworden, nachdem dieser die für April angekündigte Präsidentschaftswahl auf unbestimmte Zeit verschoben und angekündigt hatte, nach dem Ende seines vierten Mandats am 28. April fürs Erste im Amt bleiben zu wollen. Die Demonstrierenden sehen darin ein Manöver Bouteflikas, um sich und seinem Umfeld möglichst lange die Macht zu sichern.



Bouteflikas Gegner demonstrieren seit dem 22. Februar fast täglich. Zunächst richteten sich die Proteste gegen seine erneute Kandidatur, mittlerweile jedoch gegen seinen Verbleib im Amt. Der Staatschef regiert das nordafrikanische Land seit 20 Jahren autoritär. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 hat er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Kritiker halten den gebrechlichen Greis nicht mehr für denjenigen, der die Macht hat.