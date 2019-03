Neuseeland hat eine Verschärfung der Waffengesetze auf den Weg gebracht. Das Kabinett von Premierministerin Jacinda Ardern beriet am Montag erste Details. "Wir wollen so schnell wie möglich damit vorankommen", sagte Ardern. Eine Option sei es, den privaten Besitz von halbautomatischen Gewehren zu verbieten. Derartige Gewehre wurden bei der Attacke am Freitag genutzt.



Ein 28-jähriger Australier hatte im neuseeländischen Christchurch in zwei Moscheen mindestens 50 Menschen erschossen. Zuvor hatte er die Tat mit rechtsextremen Parolen im Internet angekündigt. Der Mann war nach dem Massaker festgenommen worden und allen bisherigen Erkenntnissen nach als Einzeltäter vorgegangen.



Premierministerin Ardern sprach von einem Terroranschlag und fordere am Wochenende, die Waffengesetze zu verschärfen. Der mutmaßliche Täter Brenton Tarrant besitzt seit 2017 einen Waffenschein. Nach Ermittlungen der Polizei hatte er bei dem Angriff fünf Schusswaffen dabei.

Die größte Waffenmesse Neuseelands wurde aus Respekt gegenüber der Opfer gestrichen. Die Organisatoren nannten zudem "erhöhte Sicherheitsrisiken" als Grund für die Absage. Die Kumeu Militaria Show sollte eigentlich am 23. März stattfinden.



Ermittler durchsuchen Wohnungen

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Anti-Terror-Einheiten der australischen Polizei am Montagmorgen zwei Wohnungen an der Ostküste des Landes. Wie die Polizei mitteilte, erfolgten die Durchsuchungen in den Orten Sandy Beach und Lawrence im australischen Bundesstaat New South Wales nahe der Ortschaft Grafton, aus welcher der mutmaßliche Attentäter Brenton Tarrant stammt.

"Vorrangiges Ziel des Vorgehens ist es, formell Material zu erhalten, das der neuseeländischen Polizei in den laufenden Ermittlungen helfen kann", erklärte die australische Polizei. Tarrants Familie unterstütze die Polizei weiter bei den Ermittlungen.



Täter will sich selbst vor Gericht verteidigen

Dem Täter droht lebenslange Haft wegen vielfachen Mordes. Er will sich nach Angaben seines bisherigen Pflichtverteidigers Richard Peters selbst vor Gericht verteidigen. Peters äußerte in der Zeitung New Zealand Herald die Vermutung, dass der Rechtsextremist einen Prozess als Plattform nutzen könnte, um "seine ziemlich extremen Ansichten" vor den Augen der Weltöffentlichkeit zur Schau zu stellen.

Tarrant habe auf ihn den Eindruck gemacht, bei klarem Verstand und psychisch stabil zu sein, sagte Peters. Außerdem habe er weder Reue noch Mitleid erkennen lassen. Nachdem er Tarrant am Samstag vor Gericht vertreten hatte, habe ihn sein Mandant dann von seiner Aufgabe als Pflichtverteidiger entbunden.