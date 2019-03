Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch wird Neuseeland alle Sturmgewehre, leistungsstarke Magazine und halbautomatischen Gewehre verbieten. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern an. Auch spezielle Zurüstteile, mit denen Gewehre zu militärischen Waffen aufgerüstet werden können, sollen unter das Verbot fallen."Es wird jede Art von halbautomatischen Waffen, die bei dem Terroranschlag am vergangenen Freitag benutzt wurde, in diesem Land verboten", sagte Ardern.



Wie Ardern betonte, trete das Verbot sofort in Kraft. Eine entsprechende Gesetzgebung durch das Parlament solle bis zum 11. April folgen. Bis dahin sollen laut der Premierministerin Übergangsmaßnahmen gelten. Ardern legte zudem ein Rückkaufprogramm für die verbotenen Gewehre auf. Dies könnte bis zu 200 Millionen neuseeländische Dollar (rund 120 Millionen Euro) kosten.

Ein Rechtsextremist aus Australien hatte am vergangenen Freitag 50 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt. Der festgenommene Verdächtige habe seine Waffen auf legale Art erworben und deren Leistung durch 30-Schuss-Magazine erhöht, sagte Ardern, "durch einen einfachen Online-Kauf".

Am Mittwoch waren die ersten Opfer des Terroranschlags beerdigt worden. Eine Woche nach der Tat will Neuseeland am Freitag zwei Schweigeminuten einlegen. Zur Tatzeit soll das ganze Land stillstehen. Ardern kündigte auch an, dass es später eine nationale Trauerfeier geben soll.