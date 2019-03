Der ehemalige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Klaus-Dieter Fritsche, ist in die österreichische Politik gewechselt. Er berät als Pensionär Innenminister Herbert Kickl von der rechtskonservativen FPÖ, wie die Regierung dem NDR bestätigte. Fritsche hat demnach im Gebäude des Verfassungsschutzes in Wien ein Büro bezogen. Der deutsche Sicherheitsfachmann solle "bei der Weiterentwicklung" des österreichischen Verfassungsschutzes helfen, teilte das Innenministerium mit.

Fritsche hatte mehr als zwanzig Jahre höchste Positionen im Sicherheitsapparat der Bundesrepublik Deutschland inne. Er war bis 2017 Staatssekretär für die Koordination der Geheimdienste, davor Staatssekretär im Innenministerium und Vizepräsident des Verfassungsschutzes.



Kickl ist ein Redenschreiber des früheren FPÖ-Chefs Jörg Haider. Ins Regierungsamt in der Koalition mit der konservativen ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz gelangte er mit scharfer Kritik an der Europäischen Union, der Europäischen Menschenrechtskonvention und einer harten Linie gegen Ausländer. Seine Auftritte als Oppositionspolitiker erinnerten in Duktus und Wortwahl an die AfD. Er redet dem Nationalstaat das Wort und kritisiert die EU als selbstherrlich, ihre Spitzenvertreter als machtversessen. Der FPÖ-Plakatspruch "Daham statt Islam" geht auf ihn zurück.