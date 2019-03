Nachdem am Montagmorgen durch einen Raketenangriff bei Tel Aviv sieben Menschen verletzt worden sind, hat die israelische Regierung mit Vergeltungsangriffen im Gazastreifen begonnen. Die israelische Armee teilte mit, Angriffe auf "Hamas-Terror-Ziele" geflogen zu haben. Israelische Hubschrauber hätten eine Einrichtung des militärischen Arms der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Westen des Gazastreifens mindestens drei Mal angegriffen, berichteten Augenzeugen.

Eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete hatte am Montagmorgen ein Haus nördlich von Tel Aviv getroffen. Nach Polizeiangaben geriet das Haus in der Gemeinde Mischmeret in Brand – sieben Menschen wurden verletzt.

Zu dem Angriff am Montagmorgen hatte sich zunächst niemand bekannt. Die israelische Armee machte die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas für den Raketenbeschuss verantwortlich. Die Hamas wies das zurück. Die deutsche Bundesregierung verurteilte den Raketenangriff auf Israel "auf das Schärfste" und rief angesichts der Eskalation alle Seiten zur Zurückhaltung auf.