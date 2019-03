Die Eltern des verstorbenen US-Studenten Otto Warmbier haben der Aussage von Präsident Donald Trump widersprochen und den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un für den Tod ihres Sohnes verantwortlich gemacht. "Kim und sein teuflisches Regime sind für den Tod unseres Sohnes Otto verantwortlich", hieß es in einer Mitteilung von Fred und Cindy Warmbier, die mehrere US-Medien verbreiteten. "Keine Ausreden oder überschwängliches Lob können daran etwas ändern", hieß es darin weiter.

Trump hatte nach dem Gipfel mit Kim Jong Un in Vietnam gesagt, er gehe davon aus, dass der nordkoreanische Machthaber nichts von der Inhaftierung Warmbiers in seinem Land gewusst habe. Trump sagte am Donnerstag über Kim: "Er sagt mir, dass er nichts davon wusste, und ich werde ihn beim Wort nehmen." Es sei furchtbar, was geschehen sei. "Ich glaube wirklich, dass ihm (Warmbier) etwas Furchtbares geschehen ist, und ich glaube wirklich nicht, dass die oberste Führung davon etwas wusste."

Warmbier war Anfang 2016 nach einer Gruppenreise in Nordkorea bei der Ausreise festgenommen und wegen "feindlicher Handlungen gegen den Staat" zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2017 starb er – er hatte damals bereits 15 Monate lang im Koma gelegen. Ein US-Gericht kam zu dem Schluss, dass der 22-Jährige in Nordkorea gefoltert wurde.



"Aus meiner Sicht sind das Schurken"

Kritiker fühlen sich an andere Fälle erinnert, in denen Trump entschied, Autokraten mehr Glauben zu schenken als seinen eigenen Geheimdiensten, etwa der saudischen Königsfamilie im Zusammenhang mit der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi oder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dessen Beteuerung, sich nicht in die US-Wahl 2016 eingemischt zu haben. "Irgendwas stimmt nicht mit Putin, Kim Jong Un – aus meiner Sicht sind das Schurken – denen der Präsident Glauben schenkt", kritisierte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.

Auch Trumps frühere Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, schlug sich auf die Seite von Warmbiers Hinterbliebenen. "Die Amerikaner wissen von der Grausamkeit, die Otto Warmbier durch das nordkoreanische Regime erfahren hat. Unsere Herzen sind bei der Familie Warmbier, ihrer Stärke und ihrem Mut. Wir werden Otto niemals vergessen."

Der republikanische Senator Rob Portman, der seit dem Geschehen mit der Familie in Kontakt steht, mahnte Gerechtigkeit an. "Wir sollten Nordkorea niemals damit davonkommen lassen, was sie ihm angetan haben."