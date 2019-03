Eine softe, eingängige Popmelodie. Dazu ein Text im Schlagerstil: "Hab keine Angst, nimm meine Hand, fühle heute, dass du eine eigene Stimme hast. Der Frühling kann, wenn du willst, die ganze Welt verändern." Man könnte auch sagen: Der Song taugt als Wettbewerbsbeitrag beim Eurovision Song Contest.

Doch an diesem Abend wird auf der Bühne der Alten Manege in Gdańsk nicht der polnische Vertreter für den Liederwettbewerb gesucht. Die Band, die vergangenen Montag das Publikum musikalisch einlullte, gehört zum Warm-up-Programm jenes Mannes, der sich wenige Minuten später unter dem Beifall seiner Anhänger den Weg zur Bühne bahnen wird: Robert Biedroń.

Biedroń ist Gründer und das Gesicht von Wiosna (Frühling), einer linksliberalen Partei, die Anfang Februar ihren Gründungsparteitag in Warschau mit viel Konfetti beging und bereits wenige Tage später in der ersten Wahlumfrage den dritten Platz belegte. Ein Trend, den Wiosna bisher aufrechterhält. Je nach Meinungsforschungsinstitut würden acht bis zwölf Prozent der Wahlberechtigten Biedroń und seiner Partei sowohl bei den im Mai stattfindenden Europawahlen als auch im Herbst bei der Wahl zum Sejm ihre Stimme geben. Biedroń und seine Wiosna sind die neue Kraft in der polnischen Politik. 1.500 Menschen wollen ihn an diesem Abend in Gdańsk sehen.

Dass es so weit kommen würde, schien vor Jahren noch undenkbar. Obwohl der 1976 im südostpolnischen Rymanów geborene Biedroń sich bereits ab den späten Neunzigerjahren in der linksliberalen SLD engagierte, schien eine politische Karriere undenkbar. Denn Biedroń bekannte sich früh zu seiner Homosexualität, was im katholischen Polen selbst der SLD zu heikel war. Wie sehr Vorbehalte und sogar Hass gegen Schwule in Polen verbreitet waren und sind, musste Biedroń selbst erfahren. In seiner Jugend trieben ihn homophobe Anfeindungen fast in den Suizid. Vor wenigen Jahren wurde er von rechten Fußballultras überfallen. Auf seinen politischen Aufstieg reagierten einige nationalkonservative Politiker und ihre Anhänger mit Kommentaren, die allein auf seine Sexualität abzielten.

Ruf als fleißigster Parlamentarier

2011 gab ihm Janusz Palikot, Gründer der antiklerikalen Bewegung Twój Ruch (Deine Bewegung), die Chance auf einen aussichtsreichen Listenplatz. Biedroń nutzte sie, zog ins Parlament ein und erarbeitete sich den Ruf eines fleißigen Parlamentariers. 2014 verließ er den Sejm und bemühte sich in der nordpolnischen Stadt Słupsk (Stolp), in der er seinen Wahlkreis hatte, um das Amt des Stadtpräsidenten, wie in Polen die Oberbürgermeister heißen. Mit Erfolg. Mit nur knapp 5.000 Euro in der Wahlkampfkasse setzte er sich durch – gegen den Widerstand der etablierten Parteien, darunter auch der bürgerlichen PO. Im zweiten Wahlgang wurde er zum ersten offen schwulen Oberbürgermeister einer polnischen Stadt gewählt.

Nun ist Wiosna seine Aufgabe. Biedroń reist durch die Städte des Landes und wirbt für sich und seine Gruppierung. Egal ob an diesem Montag abend in Rzeszow, oder in Kraków, Wrocław oder Gdańsk, die Veranstaltungen sind innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Es wirkt, als ob viele Polen und Polinnen auf einen Politiker wie ihn nur gewartet hätten. "Biedroń hat bewiesen, dass man trotz aller Widerstände für seine Überzeugungen einstehen und seinen Weg gehen kann", sagt Anna Żochowska auf der Veranstaltung in Gdańsk.