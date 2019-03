Die Erwartungen könnten größer nicht sein. Muellers Schweigsamkeit jenseits von Gerichtsakten hat Spekulationen wie Zweifel in den vergangenen Monaten ausufern lassen. Jeden Halbsatz nahmen Beobachter als Hinweis dafür her, wohin es gehen würde oder dass die Ermittlungen eben nirgendwo hinführen würden – immer gemessen an der größtmöglichen Fallhöhe, dass sie Trump zu Fall bringen könnten. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um festzuhalten: Selbst wenn die gesammelten Erkenntnisse nicht als Vorlage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten taugen sollten, waren die Ermittlungen alles andere als vertane Mühe.

Sie haben bereits jetzt zahlreiche Anklagen und Verurteilungen ausgelöst. Weitere werden folgen, denn einige Prozesse laufen noch, und auf der Grundlage von Muellers Arbeit ist eine ganze Reihe von Staatsanwaltschaften in die strafrechtliche Aufarbeitung der diversen Verdachtsmomente eingestiegen. Auch wenn Mueller nun keine zusätzlichen Anklagen empfiehlt: So viel ist sicher, in Trumps engstem Umfeld tummelten sich geradezu Akteure, die es mit vielem nicht so genau nahmen: mit Steuern oder anderen Zahlungen, mit der Offenlegung ausländischer Interessen, mit der Wahrheit. Es sind echte Verbrechen, die etwa Trumps früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort oder seinen einstigen Anwalt und Problemlöser Michael Cohen ins Gefängnis gebracht haben – keine haltlose und rein politisch motivierte "Hexenjagd" schlechter Wahlverlierer, die lieber Hillary Clinton im Weißen Haus gesehen hätten.

Anklagen und Urteile sprechen für sich. Doch sie beschreiben nur Teile des vollständigen Bildes, decken ausschließlich strafrechtlich relevante Vorgänge ab – tatsächlich juristisch verfolgte Verbrechen, wenn man so will. Muellers Bericht über die gesamten Ermittlungen kann mehr leisten: Er erklärt, auf welcher Grundlage manche Tatbestände vor Gericht gebracht wurden, und vor allem, warum es in anderen Fällen nicht dafür reichte oder davon abgesehen wurde. Zudem agierte Mueller von Beginn an mit doppeltem Auftrag: Aufklärung der russischen Manipulationsversuche der Wahl von 2016 und eben Ermittlung von Straftaten in diesem Zusammenhang und darüber hinaus. Sein Bericht kann also alle Stränge offenlegen und damit auch einer Grauzone die nötigen Konturen verleihen, die über den politischen Umgang mit Donald Trump entscheidet. Abwägen muss Mueller dabei gegen das Interesse bloß Verdächtigter: Wo es für eine Anklage nicht reicht, geben die Ermittler zu ihrem Schutz üblicherweise wenig preis – im Fall des Präsidenten könnte dennoch das öffentliche Interesse überwiegen.