Unter welchen Bedingungen dürfen Migranten an der Grenze zu Deutschland abgewiesen werden? Um diese Frage hatte es im letzten Jahr lange Streit zwischen der CSU und CDU gegeben. Die CSU wollte rigoroser zurückweisen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel sträubte sich. Der Kompromiss: Über Rücknahmeabkommen sollten sich andere EU-Staaten verpflichten, Asylbewerber zurückzunehmen, die an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Die Abkommen sollen ermöglichen, dass an der deutsch-österreichischen Grenze überprüfte Flüchtlinge zeitnah und ohne langwierigen Dublin-Prozess zurückgebracht werden, sofern sie bereits einen Asylantrag in einem der anderen Staaten gestellt haben. Seit August etwa gilt so ein Abkommen für Griechenland und Spanien.



Schon damals wiesen Fachleute darauf hin, dass diese Regelung in der Praxis vermutlich wenige Flüchtende, die über andere Staaten Europas nach Deutschland einreisen wollen, betreffen werde. Nun hat das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa dazu Zahlen bekannt gegeben. Demnach seien bislang elf Personen auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen in andere EU-Länder zurückgeschickt worden.



Neun Menschen mussten nach Griechenland, zwei nach Spanien zurück

Das Bundesinnenministerium teilte der dpa demnach mit, es seien auf Grundlage der Verwaltungsabsprachen neun Personen nach Griechenland und zwei Personen nach Spanien zurückgewiesen worden. Zunächst hatte die Welt am Sonntag über die Zahlen berichtet.

Unterschiedlicher Schutzstatus Asyl Das deutsche Asylrecht kennt unterschiedliche Kategorien von Flüchtlingen. Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz erhält, wer nachweisen kann, dass er aus politischen, religiösen oder sonstigen persönlichen Gründen in seinem Heimatland staatlich verfolgt wird. Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund. Anerkannte Asylbewerber erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis und können ihre Familien nachholen. Von Januar bis Oktober beantragten 362.153 Menschen in Deutschland Asyl. Knapp 40 Prozent der Anträge wurden abgelehnt, 20 Prozent erledigten sich auf andere Weise, zum Beispiel, weil es sich um Dublin-Fälle handelte, also Personen, die nach den Regeln der EU in den Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollen, wo sie zuerst registriert wurden. Anerkannte Flüchtlinge Ausländer, die nicht die strengen Bedingungen nach Artikel 16a Grundgesetz erfüllen, können alternativ einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Voraussetzung ist, dass sie in ihrer Heimat aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht sind. Bisher wird Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien fast ausnahmslos dieser Status zuerkannt. Damit erhalten sie eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, die auch das Recht umfasst, ihre Familien nachzuholen. Fast 40 Prozent aller Asylbewerber wurden in diesem Jahr in diese Kategorie eingestuft. Subsidiärer Schutz Wer weder Anspruch auf Asyl hat, noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen werden nicht abgeschoben, erhalten aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Die große Koalition hat zuletzt außerdem beschlossen, das Recht auf Familiennachzug für diese Gruppe – zu der nach dem Willen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière künftig auch alle Syrer gehören sollen – für zwei Jahre komplett auszusetzen.

Auch mit Italien, dem dritten wichtigen Ersteinreisestaat, hatte das Innenministerium ein Abkommen ausgehalndelt. Zu einer Unterschrift ist es allerdings bislang nicht gekommen. Das Ministerium erklärte: "In Bezug auf die politische Zustimmung von Italien hat sich bislang kein neuer Sachstand ergeben." Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei will die Verteilung von Bootsflüchtlingen in Europa durchsetzen. Die Rücknahme von Migrantinnen und Migranten aus anderen Ländern gilt – auch wenn Italien eigentlich zuständig wäre – als heikel.

Nach den Dublin-Regeln ist normalerweise jenes Land für Schutzsuchende zuständig, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Migranten, die unerlaubt weiterreisen, können in ihr Ankunftsland zurückgeschickt werden. In der Praxis gelingt es aber oft nicht, die Betroffenen innerhalb der dafür vorgesehenen sechs Monate zurückzubringen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte deshalb ein schnelleres Verfahren. Die Absprachen mit Griechenland und Italien sehen Rückführungen binnen 48 Stunden vor, falls Migranten dort schon einen Asylantrag gestellt haben. Möglich ist das aber nur für Menschen, die an der ohnehin nur punktuell kontrollierten deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden – also nur für ein kleiner Teil derjenigen, die insgesamt Deutschland erreichen.