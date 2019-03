Das Weiße Haus hat erneut den Sieg über die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien erklärt. Der IS sei in Syrien zu 100 Prozent beseitigt, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders. Darüber habe der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan den Präsidenten informiert. Für Details verwies sie an das US-Verteidigungsministerium. Ein Sprecher des Pentagons wollte sich zunächst nicht dazu äußern und kündigte eine spätere Stellungnahme an.

Trump selbst zeigte Journalistinnen und Journalisten zwei Karten des Landes. Die eine sollte die Ausbreitung des IS zum Zeitpunkt seiner Wahl zeigen, die andere das nun bereinigte Syrien. "Gratuliere", sagte er. "Ich glaube, es wird auch mal Zeit."



Der US-Präsident hatte in den vergangenen Wochen mehrfach einen baldigen kompletten Sieg über den IS in Syrien in Aussicht gestellt. Mehrere Fristen, die er dafür nannte, waren aber ergebnislos verstrichen. Schon Ende Februar sagte er, der IS habe 100 Prozent der einst von ihm gehaltenen Gebiete verloren. Doch die Kämpfe um die letzte IS-Bastion, das ostsyrische Dorf Baghus an der irakischen Grenze, gingen noch wochenlang weiter. Dort belagern die mit den USA verbündeten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) die Terrormiliz seit Monaten.



"Bislang gehen die Kämpfe weiter"

Noch am Freitagmorgen war gemeldet worden, dass IS-Stellungen nahe Baghus wieder unter Beschuss stünden. Flugzeuge der internationalen Anti-IS-Koalition bombardierten nach SDF-Angaben die Stellungen der radikalen Islamisten am Ufer des Euphrat.



Ein SDF-Kommandeur sagte, seine Truppen kämpften an mehreren Fronten gegen die Terrormiliz. In den vergangenen 48 Stunden hatten die SDF-Kämpfer ihre Stellungen im einstigen Lager der Dschihadisten in Baghus gefestigt und zahlreiche verletzte IS-Kämpfer und ihre Angehörigen abtransportiert. Nach der Einnahme des Zeltlagers in Baghus bleibt den Dschihadisten nur noch ein schmaler Streifen am Euphrat. "Der Einsatz zur vollständigen Befreiung von Baghus läuft", teilte die Anti-IS-Koalition mit. Die Schlacht bleibe heftig, und die IS-Kämpfer zeigten, dass sie bis zuletzt zum Kampf entschlossen seien. Auch die Agentur Reuters zitiert einen SDF-Vertreter mit den Worten, es gebe noch Widerstandsgebiete in Baghus. Die Islamisten hätten sich an zwei Stellen verschanzt: "Bislang gehen die Kämpfe weiter."

Seit Anfang Januar haben nach SDF-Angaben mehr als 66.000 Menschen Baghus verlassen, unter ihnen 5.000 Dschihadisten, 24.000 Angehörige und 37.000 weitere Zivilisten. Von Baghus wurden die Frauen und Kinder in das Lager Al-Hol im kurdischen Nordosten Syriens gebracht. Das Lager ist völlig überlastet, da dort laut Helferinnen und Helfern inzwischen 72.000 Menschen leben. Nach Angaben von Helfern starben seit Dezember mindestens 138 Menschen auf dem Weg in das Lager oder kurz nach ihrer Ankunft, die meisten von ihnen waren Kinder.