Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der EU einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni beantragt. Das teilte sie im Unterhaus mit. Eine Verschiebung muss von allen anderen 27 Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Sie sei nicht bereit, den Austritt über den 30. Juni hinaus zu verschieben, sagte May.



Die Regierungschefin kündigte zudem an, den Austrittsvertrag nach dem EU-Gipfel erneut im britischen Parlament zur Abstimmung stellen zu wollen. Sollte eine Mehrheit zustande kommen, werde die Verschiebung dem Unterhaus Zeit verschaffen, die Ausführungsgesetze zu beraten. "Wenn nicht, wird das Unterhaus entscheiden müssen, wie es weitergehen soll."

Die EU-Kommission sieht Berichten zufolge "ernsthafte rechtliche und politische Risiken" für die Europäische Union, wenn diese einer Verschiebung des Brexit-Datums bis Ende Juni zustimmt. In einem Papier für den bevorstehenden EU-Gipfel, über das die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichten, nennt die Kommission zwei Optionen für einen Aufschub des Briten-Austritts. Entweder man verlängere bis zum Beginn der Europawahlen am 23. Mai oder bis zum Ende des Jahres. Im letzteren Fall müsse Großbritannien an der Europawahl teilnehmen.

Das britische Unterhaus hat den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag bereits zweimal abgelehnt. Eine von May ursprünglich für diese Woche angekündigte dritte Abstimmung im Parlament hatte dessen Präsident John Bercow gestoppt. Nach einer mehr als 400 Jahre alten Parlamentsregel dürfe nicht mehrfach über eine unveränderte Vorlage abgestimmt werden, hatte Bercow mitgeteilt.



Zunächst war damit gerechnet worden, dass die EU auf dem Gipfel in dieser Woche über eine Verschiebung entscheiden würde. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte jedoch zuletzt, er rechne erst in einer Woche mit einer Entscheidung über eine Brexit-Verschiebung. Nach bisheriger Planung soll Großbritannien am 29. März austreten.