Nach fünf Jahren Krieg leben in Sajzewe nicht mehr viele Menschen, denn das Dorf liegt genau an der Linie, welche die Ukraine in Ost und West teilt. Die Versorgung der Bewohner mit Nahrungsmitteln, Feuerholz, Kohle und anderen überlebenswichtigen Gütern gestaltet sich schwierig. Der Fotograf Gleb Garanich hat den Alltag der Bewohner für die Agentur Reuters eingefangen. Unterdessen feiert man in Russland die "Heimkehr" der Ukraine, und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist der Konflikt mit Russland das wichtigste Thema im Präsidentschaftswahlkampf. Wie er beendet werden könnte, ist allerdings eine ungelöste Frage.