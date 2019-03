Der US-Journalist Cody Weddle soll aus Venezuela ausgewiesen werden. Die venezolanische Journalistengewerkschaft SNTP erklärte, der 29-Jährige sei zum internationalen Flughafen der Hauptstadt Caracas gebracht worden und solle dort das Land verlassen. Zuvor war Weddle verhaftet und mehr als zwölf Stunden lang festgehalten worden.

Weddle arbeitet als freier Reporter seit Jahren in Venezuela, unter anderem für den US-Fernsehsender ABC News und die Zeitung Miami Herald. Nach Angaben der venezolanischen Nichtregierungsorganisation Espacio Público wurde er am Mittwochmorgen Ortszeit bei sich zu Hause festgenommen. Mitarbeiter des venezolanischen Militärgeheimdienstes hätten ihn demnach zu seiner Berichterstattung über Vorgänge an der venezolanischen Grenze befragt.

Weddle hatte nach Angaben seiner Mutter ein Visum für Venezuela, das ihm einen fünfjährigen Aufenthalt im Land sichern sollte. Nach dem Bekanntwerden von Weddles Festnahme hatte das US-Außenministerium dessen sofortige Freilassung verlangt. "Ein Journalist zu sein ist kein Verbrechen", teilte die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Kimberly Breier auf Twitter mit.

Die Festnahme von Weddle geschah, etwa eine Woche nachdem der amerikanische Journalist Jorge Ramos bei seiner Arbeit in Venezuela behindert wurde. Der bekannte TV-Moderator hatte den umstrittenen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, interviewt. Laut Ramos wurden danach die Aufzeichnungen von vier Kameras beschlagnahmt. Er und ein weiterer Mitarbeiter wären zudem in einen verdunkelten Raum gesperrt und dazu gezwungen worden, ihre Smartphones abzugeben. Insgesamt zwei Stunden sei er im Präsidentenpalast festgehalten worden. Die Aufnahmen des Interviews habe das Journalistenteam am Ende nicht wiedererhalten.

Seit mehreren Wochen ist in Caracas der Deutsche Billy Six inhaftiert, der sich selbst als Reporter bezeichnet. Nach Angaben von Espacio Público, einer Partnerorganisation von Reporter ohne Grenzen (ROG), wird ihm Spionage, Rebellion und das Verletzen von Sicherheitszonen vorgeworfen. Six ist in Deutschland umstritten. Vor drei Jahren betrat er unangemeldet zusammen mit einem prorussischen Aktivisten die Redaktion des Rechercheverbundes Correctiv und beschimpfte die Journalistinnen und Journalisten als "Lügenpresse".

Venezuela befindet sich seit Wochen in einer Staatskrise. Der Linksnationalist Maduro und der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó liefern sich seit Wochen einen Machtkampf. Die von Guaidó angeführte Opposition hatte am 23. Februar 2019 versucht, Hilfsgüter von Kolumbien und Brasilien aus nach Venezuela zu bringen. Venezolanische Sicherheitskräfte unterbanden das Vorhaben mit einem gewaltsamen Vorgehen, es gab mehrere Tote und hunderte Verletzte.