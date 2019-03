Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will offenbar alle seine Minister entlassen. Seine Vizepräsidentin Delcy Rodríguez schrieb auf Twitter, Maduro habe verlangt, dass alle Minister ihre Posten für eine "tiefgreifende Umstrukturierung" des südamerikanischen Staates aufgeben. Mit diesem Schritt solle das Land vor jeglicher Bedrohung geschützt werden.



Maduro äußerte sich zunächst nicht öffentlich zu dieser Forderung. Wie genau die Änderungen des Kabinetts aussehen und ob die mehr als 30 Minister tatsächlich ihre Rücktrittsgesuche einreichen werden, blieb zunächst auch ungeklärt. Maduro hat seit der Machtübernahme 2013 sein Kabinett bereits mehrmals ausgewechselt und Mitglieder des Militärs zum Beispiel an die Spitzen des Öl- und Innenministeriums befördert.



In Venezuela herrscht eine politische Krise. Seit Ende Januar kämpfen Maduro und der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó um die Macht. Zuletzt hatte die Bevölkerung mit einem tagelangen Stromausfall zu kämpfen. Die Menschen haben zudem keinen Zugang zu genügend Lebensmitteln und Medikamenten.



Maduro machte für den Stromausfall einen angeblich von der Opposition und den USA geplanten Cyberangriff verantwortlich. Die Regierungsgegner sehen den Grund hingegen in verschleppten Investitionen, Korruption und mangelhafter Wartung der Anlagen.



Guaidó mobilisiert derweil seine Anhänger zu einer "Operation Freiheit". Am Wochenende hielten Unterstützer in mehreren Städten Demonstrationen ab. Guaidó plant, mit einem Marsch auf den Präsidentenpalast in Caracas Bewegung in den festgefahrenen Machtkampf mit Maduro zu bringen. Ein Datum nannte er dafür bisher nicht.