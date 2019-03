Drei Tage nach Beginn des massiven Stromausfalls in Venezuela setzt Oppositionsführer Juan Guaidó auf Hilfe aus Deutschland und Japan. Guaidó schrieb am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter, es gebe Gespräche mit Energieexperten aus beiden Ländern. "Sie sind bereit, uns bei der Lösung der Krise zu begleiten." Später fügte er hinzu, "Beratungen" mit Deutschland und Japan hätten es ermöglicht, einen Plan zu erarbeiten, um die Venezolaner von der "Dunkelheit" zu befreien. Auch Experten aus Brasilien und Kolumbien seien kontaktiert worden.

Las consultas con Japón y con Alemania nos han permitido trazar un plan con medidad que saquen a los venezolanos de la oscuridad.



Gracias al Plan País hay mucho adelantado, pero todo esto pasa por el cese de la usurpación, mientras el Alto Mando sigue escondiendo al usurpador. — Juan Guaidó (@jguaido) March 10, 2019

Der Oppositionsführer und Parlamentspräsident will wegen des Stromausfalls außerdem den nationalen Notstand ausrufen lassen, der internationale Hilfe ermöglichen soll. Dazu sei für Montag eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments angesetzt, sagte Guaidó. Der junge Abgeordnete ist auch Präsident der Nationalversammlung. Viele Länder sehen in dem Parlament die einzige demokratisch legitimierte Institution des Landes. Allerdings hat Staatschef Nicolás Maduro die Nationalversammlung entmachten und deren Kompetenzen auf die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung übertragen lassen.



Geschäfte bleiben geschlossen, die Metro steht still

Teile des südamerikanischen Krisenstaates sind bereits seit Donnerstag von der Elektrizitätsversorgung abgeschnitten. Zahlreiche Geschäfte blieben wegen des Stromausfalls geschlossen, in Caracas funktionierte die Metro nicht, am internationalen Flughafen fielen zahlreiche Flüge aus. Kommunikationsminister Jorge Rodríguez kündigte am Sonntag an, auch am Montag solle ein arbeitsfreier Tag sein. Schulen würden geschlossen bleiben.

1/12 In Venezuela, das in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise steckt, kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Dieses Mal fehlt nahezu im gesamten Land der Strom. Ausgefallene Laternen und Ampeln haben in der Hauptstadt Caracas für ein Verkehrschaos gesorgt. © Carlos Jasso/Reuters 2/12 Auch Telefon- und Internetverbindungen sind teilweise zusammengebrochen. Ein venezolanischer Autofahrer sucht während des Stromausfalls auf einer Autobahn bei Caracas nach Empfang. © Matias Delacroix/AFP/Getty Images 3/12 Vor allem Autolichter erhellen die Stadt: die Zwei-Millionen-Einwohnerstadt Caracas während des Stromausfalls. © Matias Delacroix/AFP/Getty Images 4/12 Wegen des Stromausfalls bleibt der Flughafen in der venezolanischen Hauptstadt geschlossen. In den Terminals warten Hunderte Menschen auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs. © Yuri Cortez/AFP/Getty Images 5/12 Auch die U-Bahn steht wegen der fehlenden Stromversorgung still. Der Schulunterricht falle wegen der Notlage aus, teilte die Regierung mit. © Ivan Alvarado/Reuters 6/12 Dutzende Menschen warten vor einer Apotheke in Caracas, um sich mit Medikamenten einzudecken. © Carlos Garcia Rawlins/Reuters 7/12 Der Stromausfall trifft vor allem Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie Celedonia Angulo. Sie kann während des Stromausfalls ihr Inhaliergerät nicht betreiben. Nach Angaben der Gesundheitsorganisation Codevida starben landesweit 15 Patienten mit schweren Nierenleiden, weil sie keine Dialyse bekommen konnten. © Carlos Jasso/Reuters 8/12 Wohnblocks im Dunkeln. Der umstrittene Staatschefs Nicolás Maduro macht die US-Regierung für die Notlage verantwortlich. Er sprach von einem Sabotageakt gegen das größte Wasserkraftwerk des Landes, Guri. © Carlos Garcia Rawlins/Reuters 9/12 Während des Stromausfalls bleiben zahlreiche Geschäfte geschlossen. Nur wenige mobile Straßenstände wie dieser Popcornstand verkaufen weiter. © Carlos Jasso/Reuters 10/12 Manche Bars bleiben geöffnet und verkaufen weiter Bier – nicht gezapft, sondern in Flaschen. © Cristian Hernandez/AFP/Getty Images 11/12 Vor den Tankstellen des Landes bilden sich lange Schlangen. Der Stromausfall ist der längste in der jüngeren Geschichte Venezuelas. © Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images 12/12 Die meisten Bürogebäude, Shoppingcenter und Läden mussten während des Stromausfalls geschlossen bleiben. © Cristian Hernandez/AFP/Getty Images

Der Stromausfall ist einer der schwersten und längsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Die genaue Ursache ist bislang unklar. Nach Angaben der Opposition hatte ein Buschfeuer nahe einer Hochspannungsleitung das Stromnetz kollabieren lassen. Daraufhin schalteten sich die Turbinen im Wasserkraftwerk Guri ab. Die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro hingegen machte einen von den USA geplanten Hackerangriff für den Stromausfall verantwortlich.

Die Maduro-Regierung wies Angaben der Gesundheitsorganisation Médicos por la Salud (Mediziner für die Gesundheit) zurück, wonach 17 Patienten mit schweren Nierenleiden starben, weil sie aufgrund des Stromausfalls keine Dialyse bekommen konnten. Gesundheitsminister Carlos Alvarado bezeichnete die Angaben im Staatsfernsehen als "absolut falsch".

US-Regierung: Opposition in Dauerkontakt mit Militär

Nach Einschätzung der US-Regierung laufen bereits Geheimverhandlungen zwischen Guaidós Opposition und den mächtigen Streitkräften. "Es gibt zahlreiche Gespräche zwischen Mitgliedern des Parlaments und des Militärs in Venezuela. Gespräche darüber, was kommen wird, wie sie die Opposition unterstützen können", sagte der US-Sicherheitsberater John Bolton am Sonntag in einem Interview des Fernsehsenders ABC.

Inmitten einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise gibt es in Venezuela seit mehreren Wochen einen Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido, der sich Mitte Januar zum Interimspräsidenten ausgerufen hatte. Zahlreiche Länder, darunter die USA und Deutschland, haben Guaidó bereits als rechtmäßigen Übergangspräsidenten anerkannt. Allerdings ist es dem 35-Jährigen bislang nicht gelungen, Staatschef Nicolás Maduro wirklich gefährlich zu werden. Noch hält das Militär offiziell zu der sozialistischen Regierung.



"Sie haben noch nicht versucht, Guaidó festnehmen zu lassen", sagte Bolton. "Ich glaube, der Grund dafür ist, dass Maduro befürchtet, dass sein Befehl nicht befolgt werden würde."