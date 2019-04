Die radikalislamischen Taliban haben die Teilnahme von Vertretern der afghanischen Regierung bei einer Konferenz in Katar akzeptiert. Bisher hatten sie sich geweigert, mit Abgesandten von Präsident Aschraf Ghani zu sprechen. Seit Juli 2018 haben die Taliban ausschließlich mit den USA verhandelt, die sie als dominierende Schutzmacht von Ghani ansehen.

In einer Mitteilung hieß es allerdings, dass die Abgesandten nicht offiziell als Taliban-Vertreter teilnehmen würden, sondern als Privatpersonen, die ihre persönlichen Ansichten ausdrücken würden. Es handle sich bei der Veranstaltung auch nicht um Verhandlungen oder ein Treffen, sondern um eine Konferenz. Bei dieser würden lediglich Haltungen und Ansichten ausgetauscht.

Wenige Stunden zuvor hatte ein von Präsident Ghani neu gegründeter "Führungsrat für Versöhnung" erstmals getagt. Diesem sollen führende Regierungsvertreter, prominente Politiker, ehemalige Dschihad-Anführer und Mitglieder der Zivilgesellschaft angehören. Der Sprecher des Rates, Mohammed Omar Daudsai, hatte danach angekündigt, dass eine Delegation des Rates nach Katar reisen wird.

Das zweite Treffen zwischen afghanischen Politikern und Vertretern der Taliban soll am 14. April in Doha stattfinden. Erstmals hatte Anfang Februar in Moskau ein derartiges Treffen stattgefunden, allerdings ohne Abgesandte der Regierung.