Auf dem Ölfeld Al-Sharara in Libyen ist es zu Kämpfen gekommen. Die staatliche Ölfirma National Oil Company (NOC) verurteilte die Kämpfe sowie einen Angriff mit Panzerabwehrraketen auf eine Station des Ölfelds. Demnach wurden bei der Attacke keine NOC-Mitarbeiter verletzt und die Ölförderung nicht beeinträchtigt. Wer die Angreifer waren, blieb offen.

Das Ölfeld Al-Sharara wird von der Akakus-Gruppe betrieben. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture aus NOC, Repsol (Spanien), Total (Frankreich), OMV (Österreich) und Statoil (Norwegen). Laut NOC werden auf dem Ölfeld täglich 315.000 Barrel Rohöl gefördert – knapp ein Drittel der gesamten libyschen Tagesproduktion. Al-Sharara ist regelmäßig Ziel von Attacken oder Blockaden, die zu Produktionsausfällen führen. So hatten Anfang Februar Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar das Ölfeld während einer Militäroffensive kampflos eingenommen.

Die Ölgesellschaft NOC hatte am Samstag seine Besorgnis über den Konflikt im Land zum Ausdruck gebracht. Die jüngsten Kämpfe seien eine "ernsthafte Bedrohung für unsere Geschäfte, unsere Produktion und die nationale Wirtschaft", erklärte das Unternehmen.

Tripolis - Gefechte in Libyen halten an In der Hauptstadt kam es erneut zu Auseinandersetzungen. In einem Wohngebiet kämpften Truppen der Regierung gegen die Armee von Chalifa Haftar. © Foto: Mahmud Turkia/ AFP/Getty Images

UN hoffen weiter auf eine friedliche Lösung der Krise

General Haftars sogenannte Libysche Nationale Armee (LNA) rückt zurzeit auf die Hauptstadt Tripolis, den Sitz der international weitgehend anerkannten Einheitsregierung vor. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden bei der Offensive bisher mindestens 278 Menschen getötet und mehr als 1.300 verletzt. Mehr als 41.000 mussten fliehen.



Derzeit versuchen Haftars Truppen, mit Luftangriffen weitere Gebiete einzunehmen. In den vergangenen zwei Tagen hätten laut Sicherheitskreisen Kampfflugzeuge der LNA ihre Angriffe auf Stellungen verfeindeter Milizen in und um Tripolis verstärkt. Neben dem Bezirk Abu Salim, wo regierungsnahe Milizen stationiert sind, trafen die jüngsten Luftangriffe laut den Gewährsleuten auch die Städte Challet al-Fordschan, Ain Sara und Al-Twaischa südlich von Tripolis.

Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Libyen warnen die UN vor einer weiteren Verschärfung der humanitären Lage in dem nordafrikanischen Land. Solange die Gefechte andauerten, sei mit einer "Verschlechterung zu rechnen", sagte die stellvertretende UN-Gesandte für Libyen, Maria do Valle Ribeiro. Sie verurteilte die Luftangriffe auf Tripolis und die Bombardements dicht besiedelter Gebiete in der vergangenen Woche. Do Valle Ribeiro rief zum Schutz der Zivilbevölkerung und zu humanitären Kampfpausen auf. "Vor allem hoffen wir weiter auf eine friedliche Lösung der Krise", sagte sie.