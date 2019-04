Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika hat seinen sofortigen Rücktritt eingereicht. Der Staatschef habe dem Verfassungsrat mitgeteilt, dass er "am heutigen Tag" sein Amt niederlege, berichtete das Staatsfernsehen. Zuletzt hatte sich auch das Militär gegen Bouteflika gewandt und seinen Rückzug gefordert. So hatte Bouteflikas früherer Unterstützer, Algeriens Armeechef und Vize-Verteidigungsminister Ahmed Gaid Salah, bereits vergangene Woche vorgeschlagen, ihn wegen seiner angeschlagenen Gesundheit für amtsunfähig zu erklären; Saleh forderte ein "unverzügliches" Amtsenthebungsverfahren.

Der 82-jährige Präsident war kaum in der Öffentlichkeit zu sehen, seit er 2013 einen Schlaganfall erlitt. Nachdem in den vergangenen Wochen landesweit Menschen bei Massenprotesten seine Demission gefordert hatten, hatte er am Montag nach 20 Amtsjahren angekündigt, vor dem Ende seiner Amtszeit am 28. April zurückzutreten. Das genaue Datum ließ er aber offen. Erst vor kurzem hatte er die für Mitte April angesetzte Präsidentschaftswahl angesichts der Massenproteste gegen ihn abgesagt und damit seine Amtszeit auf unbestimmte Zeit verlängert.

Abd al-Aziz Bouteflika - Hunderttausende fordern Entmachtung der algerischen Regierung In Algerien hat es die bislang größten Proteste gegen den algerischen Langzeitpräsidenten gegeben. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Demonstrierenden vor. © Foto: Ramzi Boudina/Reuters

Der ehemalige Ministerpräsident Ali Benflis und die moderat-islamistische Bewegung MSP hatten nach Bouteflikas Rückzugsankündigung vom Montag angekündigt, diese dürfe nur ein erster Schritt sein. Sie befürchten, dass die nur wenig Vertrauen genießende politische Elite an der Macht bleiben wird. Benflis warnte, "verfassungsfremde Kräfte" versuchten, das Land zu manipulieren – damit war offenbar Bouteflikas einflussreicher Bruder Saïd gemeint.



Auch die Proteste waren trotz der Rücktrittsankündigung Bouteflikas weitergegangen. Hunderte Menschen protestierten am Dienstag im Zentrum der algerischen Hauptstadt Algier gegen die Regierung und den Machtzirkel um den altersschwachen Präsidenten. Mit dem Schritt werde ihre Forderung nach grundlegenden Änderungen an der undurchsichtigen Machtstruktur in Algerien nicht erfüllt, kritisierten Demonstranten und Oppositionelle. Die Opposition bezeichnete die neu eingesetzte Regierung als "illegitim". Die Demonstranten warfen der Staatsführung Reformunwilligkeit vor.



Militär forderte Rückzug Bouteflikas

Am Dienstag versammelte Generalstabschef Salah noch einmal alle Generäle um sich, um deutlich zu machen, dass das gesamte Militär hinter der Entscheidung gegen Bouteflika steht. In der anschließenden Erklärung aus dem Verteidigungsministerium wurden der Präsident und sein Zirkel als "Bande" bezeichnet, die "Betrug, Untreue und Doppelzüngigkeit zu ihrer Berufung gemacht" habe. "Unsere Entscheidung ist klar und unumstößlich. Wir werden das Volk unterstützen, bis seinen Forderungen vollständig und zur Gänze Genüge getan wurde", heißt es in der Erklärung.



Laut algerischer Verfassung übernimmt im Fall des Rücktritts des Staatsoberhauptes der Präsident des Oberhauses das Amt. Derzeit ist das Abdelkader Bensalah, der als Vertrauter Bouteflikas gilt. Binnen 90 Tagen muss ein neuer Präsident gewählt werden.



Nach der Ankündigung des Rücktritts ist der Kampf um Bouteflikas Nachfolge in eine neue Phase eingetreten. Gegen mehrere wichtige Geschäftsleute eröffnete die algerische Justiz Verfahren wegen Korruption und sprach Reiseverbote aus. Darunter ist mit Ali Haddad auch ein enger Vertrauter Bouteflikas. Dessen Vorgänger Liamine Zéroual bestätigte, der frühere Geheimdienstchef Mohamed Mediène sei am Wochenende mit dem auch von Saïd Bouteflika gebilligten Vorschlag auf ihn zukommen, er, Zéroual, solle eine Übergangsregierung anführen. Er habe aber abgelehnt.