Was passiert heute?

Um 13 Uhr stellt sich zunächst Premierministerin Theresa May bei den sogenannten Prime Minister's Questions den Fragen der Abgeordneten im Parlament.

Später treffen sich dann Jeremy Corbyn und May zu Gesprächen. Nach Angaben von Brexit-Minister Stephen Barclay will May dem Labour-Chef dafür keine Vorbedingungen stellen.

Am Abend will eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten im Parlament versuchen, einen Brexit ohne Vertrag per Gesetz zu verhindern. Die Abgeordneten um die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper wollen Theresa May verpflichten, einen erneuten Aufschub des Brexits über den 12. April hinaus zu beantragen, sollten Regierung und Unterhaus weiterhin keine Lösung für einen geordneten EU-Austritt finden.