Die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg soll neue Generalsekretärin der Liberalen werden. Parteichef Christian Lindner schlug die 37-jährige Juristin aus Brandenburg dem Präsidium zur Wahl auf dem Bundesparteitag Ende kommender Woche vor. Teuteberg soll die bisherige Generalsekretärin Nicola Beer ablösen, die Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl am 26. Mai ist und stellvertretende Parteivorsitzende werden will.

Teuteberg gehört dem Bundestag seit der Wahl 2017 an. Dort ist sie migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Von 2009 bis 2014 war sie Mitglied brandenburgischen Landtag. Mitglied der FDP ist sie seit dem Jahr 2000.

. @LindaTeuteberg habe bereits starke Akzente in der Innen- und Gesellschaftspolitik gesetzt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit ,so @c_lindner auf der #FDP - Pressekonferenz mit der Kandidatin für den Posten der #FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.

#chancennutzen — FDP (@fdp) 17. April 2019

Mit der Brandenburgerin setzt FDP-Chef Lindner auch ein Zeichen vor den im Herbst anstehenden wichtigen Wahlen in Ostdeutschland. Dort wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt. In allen drei Bundesländern sind die Liberalen nicht im Landtag vertreten.