Als Konsequenz aus der in den vergangenen Wochen in Frankreich organisierten "großen nationalen Debatte" will die französische Regierung schneller für Steuererleichterungen sorgen. Es gebe einen "riesigen Ärger über die Steuern", sagte Regierungschef Édouard Philippe bei der Vorstellung der Ergebnisse. Die Debatte habe hier eine klare Richtung vorgegeben. "Wir müssen die Steuern senken, und zwar schneller", versprach er. Gleichzeitig müsse die Regierung die staatlichen Ausgaben kürzen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte die landesweite Veranstaltungsreihe im Januar als Reaktion auf die Proteste der Gelbwesten ins Leben gerufen. Vom 15. Januar bis zum 15. März gab es nach Regierungsangaben landesweit insgesamt mehr als 10.000 Diskussionsrunden, in denen Bürger Beschwerden vorbringen und eigene Vorschläge machen konnten. Mehr als 1,5 Millionen Franzosen beteiligten sich an dem Format.

Wie aus dem nun vorliegenden Ergebnispapier hervorgeht, sprachen sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch für die Wiedereinführung der in Frankreich seit Langem umstrittenen Vermögensteuer aus. Zudem forderten sie ein härteres Vorgehen gegen Steuerhinterziehung. Sparvorschläge bei den Staatsausgaben seien in den Diskussionen jedoch "unpräzise" geblieben.

Einwanderung spielte geringe Rolle

Philippe lobte eine "demokratische Debatte", die weit von der Gewalt einiger Gelbwesten-Demonstranten während der wöchentlichen Proteste entfernt gewesen sei. Allerdings warnte er davor, die Reformwünsche zu verschleppen: "Der Veränderungsbedarf ist so radikal, dass jeder Konservativismus, jede Zurückhaltung in meinen Augen unverzeihlich wäre."

Macron hatte bei der Ankündigung der großen nationalen Debatte die Themenbereiche Ökologie, Steuern, öffentlicher Dienst und Demokratie vorgegeben. Während der Veranstaltungen brachten viele Teilnehmer zudem die Gesundheitsvorsorge auf die Tagesordnung. Einwanderung spielte dagegen eine geringe Rolle.

Proteste lassen nach

Das Parlament soll am Dienstag und Mittwoch über die Ergebnisse der Veranstaltungen diskutieren. Vermutlich noch vor Ostern will Macron konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Ergebnisse der Debatten unterbreiten.

Die Proteste der Gelbwesten-Bewegung, die zum Teil mit viel Gewalt einhergingen, hatten Mitte November begonnen. Inzwischen flauten sie ab: Am Samstag gingen landesweit noch 22.300 Menschen auf die Straße – Mitte November waren es 282.000 gewesen.

Die Gelbwesten-Bewegung war durch eine Kraftstoffsteueranhebung ausgelöst worden und hat sich zu einem breiteren Aufstand gegen die Politik von Macron entwickelt. Die Demonstranten werfen ihm eine Politik zugunsten der Reichen und Großunternehmen vor.