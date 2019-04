Die entscheidende Frage ist, ob sich die britische Politik auf etwas einigen kann. Der einfachste Fall: May überzeugt das Parlament doch noch, ihrem Brexit-Abkommen zuzustimmen. Dazu müsste sie ihren Vertrag bis spätestens Dienstag, den 9. April, ein viertes Mal ins Unterhaus einbringen und eine Mehrheit erreichen. Dann könnte sie nach Brüssel reisen.

Dort treffen sich am Tag darauf in jedem Fall die anderen Staats- und Regierungschefs zu ihrem Sondergipfel. May könnte dann in diesem einfachen Fall die Zustimmung des Parlaments präsentieren – und den Aufschub des dann geordneten Brexits auf den 22. Mai erhalten. Sofern alle Staats- und Regierungschefs die Fristverlängerung mittragen.

Im weniger einfachen Fall einigt sich May innenpolitisch auf einen alternativen Vorschlag. Der müsste dann in die politische Erklärung, eine Art Gebrauchsanweisung zum Brexit-Vertrag, eingespeist werden. Das könnte nur so funktionieren, denn: Der Brexit-Vertrag selbst kann nicht wieder aufgemacht und neu verhandelt werden, das will die EU nicht. Die große Frage ist dann aber, wie die anderen Staats- und Regierungschefs die Alternative am 10. April in Brüssel bewerten.

Die dritte Möglichkeit ist, dass sich die britische Politik nicht einigt. Dann käme es ohne weitere Intervention der EU am 12. April zum ungeordneten Brexit.