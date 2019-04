Bevor sie einer weiteren Verschiebung des Brexits zustimmen, fordern EU-Politiker enge Vorgaben für Großbritannien. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte, Vertreter in anderen EU-Ländern würden zu Verhandlungen zwischen der Konservativen Partei und der Labour-Partei in London ermutigen wollen. "Aber sie werden auch einen klaren Plan bezüglich dessen sehen wollen, wie eine Verlängerung das Ergebnis abliefern kann, das wir alle wollen, nämlich einen gemanagten und vernünftigen Brexit."

EU-Kommissar Günther Oettinger sagte, im Falle eines erneuten Referendums oder von Neuwahlen sei auch eine Verlängerung der EU-Mitgliedschaft bis um ein Jahr möglich, sagte er dem Handelsblatt. Eine Verschiebung um wenige Tage sei denkbar, wenn die britische Premierministerin Theresa May sich mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf einen Verbleib in der Zollunion sowie eine Zustimmung zum Austrittsabkommen einigen könne. Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth sagte, die Situation sei "sehr, sehr frustrierend".



Die französische Staatssekretärin Amélie de Montchalin sagte, die anderen EU-Länder bräuchten Zusicherungen von May, dass die britische Regierung weiterhin eine konstruktive Rolle bei EU-Angelegenheiten einnehmen werde, wenn eine lange Verlängerung gewährt werden solle.



May reist nach Frankreich und Deutschland

Die Konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May und die oppositionelle Labour-Partei haben versucht, ein Kompromiss-Brexit-Abkommen zu erzielen, bevor die Staats- und Regierungschefs der EU am Mittwoch darüber entscheiden, ob es eine zweite Verschiebung des Brexits gibt. Wenn sie das verweigern, ist mit einem chaotischen Ausscheiden Großbritanniens aus der EU am Freitag zu rechnen. Die Frist am Freitag war vor einigen Wochen von der EU festgelegt worden.

May hat eine neue Verschiebung bis 30. Juni beantragt. Sie reist an diesem Dienstag nach Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und danach nach Paris, um den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die 27 anderen EU-Länder dazu aufgefordert, Großbritannien eine flexible Verlängerung von bis zu einem Jahr anzubieten, damit es keinen für den Handel schädlichen Brexit gibt.