Die USA haben ihre Sanktionen gegen Ölimporte aus dem Iran ausgeweitet. Eine Ausnahmeregelung, die acht Ländern bislang die Einfuhr iranischen Öls ohne Strafandrohung ermöglichte, wird zum 2. Mai beendet, teilte das Weiße Haus mit. Dadurch will die US-Regierung erreichen, dass Irans Ölexporte "auf null" sinken und die Regierung in Teheran ihre wichtigste Einnahmequelle verliert.

Importe iranischen Öls durch Italien, Griechenland, die Türkei, China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan wurden bisher von den USA nicht bestraft. Die acht Staaten gehören zu den wichtigsten Importeuren iranischen Rohöls. Sie sollen nun von den USA dabei unterstützt werden, ihre Ölimporte auf andere Lieferanten umzustellen. Anfang April hatte das US-Außenministerium erklärt, drei der acht Staaten hätten ihre Ölimporte aus dem Iran bereits beendet.

Die US-Regierung hatte im November erklärt, die Ausnahmegenehmigungen für diese Staaten seien den "besonderen Umständen" dieser Länder und dem Ölmarkt geschuldet. Diese Ausnahmeregelungen laufen nun aus und werden nicht verlängert. Sollten die Staaten nach der Frist weiterhin Öl aus dem Iran beziehen, drohen ihnen Sanktionen der Amerikaner.

Türkei akzeptiert keine Sanktion

Die Türkei erklärte, sie werde die Sanktionen nicht hinnehmen. "Wir akzeptieren keine einseitigen Sanktionen und Steuern in der Frage, wie wir Beziehungen mit unseren Nachbarn aufbauen", sagte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hingegen begrüßte das amerikanische Vorgehen "gegen die iranische Aggression".

Irans Außenministerium will die Entscheidung der USA überprüfen. Es habe bereits Gespräche mit allen relevanten Seiten im In- und Ausland gegeben. Die Regierung in Teheran hat mehrmals gedroht, aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 auszusteigen, falls die Ölsanktionen der USA gegen das Land verschärft umgesetzt werden sollten. Iran wirft der US-Regierung vor, das Land wirtschaftlich in die Knie zwingen zu wollen; letztendlich strebe Trump einen Regierungswechsel an.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte, das Ziel der Maßnahme sei es, der iranischen Führung die Einkünfte aus dem Ölgeschäft zu entziehen und Teheran so davon abzuhalten, Terrorgruppen finanziell zu unterstützen und zur Destabilisierung des Nahen Ostens beizutragen: "Bis zu 40 Prozent der Einnahmen des Regimes kommen aus dem Verkauf von Öl."

Pompeo sagte, die US-Regierung habe mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen großen Ölproduzenten über eine ausreichende Versorgung des Ölmarktes gesprochen. Saudi-Arabien sagte zu, den weltweiten Ölmarkt stabil halten zu wollen. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, dass Saudi-Arabien und andere Staaten des Ölkartells Opec die Differenz auf dem Ölmarkt "leicht" ausgleichen.

Ölpreis zieht deutlich an

Die Reaktion der Märkte auf den amerikanischen Beschluss war eindeutig: Die führende Nordseesorte Brent verteuerte sich auf 74,31 Dollar je Barrel (159 Liter) und kostete damit so viel wie zuletzt am 1. November. US-Leichtöl der Sorte WTI legte auf 65,87 Dollar zu und stieg auf den höchsten Stand seit dem 30. Oktober.

Wegen Lieferausfällen in den Krisenländern Venezuela und Libyen ist die Lage am Ölmarkt ohnehin angespannt. Außerdem hat sich das Förderkartell Opec Produktionskürzungen vorgenommen, um den einst deutlich niedrigeren Ölpreis zu stabilisieren. Seit Januar ist der Brentpreis aber um mehr als ein Drittel gestiegen, der von WTI sogar um über 40 Prozent.