Kurz vor der Parlamentswahl in Israel am 9. April hat Regierungschef Benjamin Netanjahu die Annektierung von Teilen des Westjordanlands in Aussicht gestellt. "Ich werde nicht eine einzige Siedlung räumen. Und ich werde natürlich dafür sorgen, dass wir das Gebiet westlich des Jordans kontrollieren", sagte Netanjahu am Samstagabend im israelischen Fernsehen.

Ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas sagte daraufhin, dass solche Schritte und Ankündigungen nicht die Fakten änderten. Die Siedlungen seien illegal und müssten beseitigt werden.

Der Parteichef des rechtskonservativen Likud sagte, die nächste Wahlperiode werde schicksalhaft sein. "Werden wir in der Lage sein, unsere Sicherheit zu gewährleisten und die Kontrolle über das essenziell wichtige Gebiet von Judäa und Samaria (Westjordanland)? Wir haben gesehen, was wir nach einem Abzug aus dem Gazastreifen bekommen haben", sagte Netanjahu. Im Falle eines weiteren Abzugs sei ein "Gazastreifen in Judäa und Samaria" zu befürchten. Israel hatte den Gazastreifen 2005 geräumt, 2007 übernahm dort die radikalislamische Hamas gewaltsam die Kontrolle.



Netanjahu sagte, er habe erreicht, dass US-Präsident Donald Trump die Golanhöhen als israelisches Gebiet anerkenne. Er wolle nun "zur nächste Phase übergehen" und die israelische "Souveränität" auch auf das Westjordanland ausweiten. In einem weiteren Interview am Freitag sagte Netanjahu, er sei nicht bereit, für einen künftigen Friedensplan Siedlungen im Palästinensergebiet zu räumen. Er habe US-Präsident Donald Trump gesagt, "dass es keine Auflösung auch nur einer einzigen Siedlungen geben sollte", sagt er."Nicht eine einzige Person" solle gehen müssen.

Netanjahu übernimmt Forderung der Ultrarechten

Die Annexion war bisher vor allem eine Forderung ultrarechter Koalitionspartner Netanjahus. Mit seinen Äußerungen dürfte er sich daher vor allem an nationalistische Wähler richten, die eine Friedenslösung mit den Palästinensern ablehnen. Der Regierungschef hatte sich in der Vergangenheit für die Einrichtung eines entmilitarisierten Palästinenserstaates ausgesprochen.



Allerdings können sich einer aktuellen Umfrage der Tageszeitung Haaretz zufolge inzwischen immerhin 42 Prozent der Israelis vorstellen, große Teile des Westjordanlands zu annektieren. Gründe dafür gibt es viele: Einige Wähler sind überzeugt, man könne mit der aktuellen palästinensischen Führung keinen Kompromiss erreichen. Hinzu kommen Sicherheitsüberlegungen. Aber noch wichtiger ist, dass inzwischen immer mehr Israelis so jung sind, dass sie ihren Staat ohne die besetzten Gebiete gar nicht mehr kennen und sich eine Rückkehr zu den früheren Grenzen, den Waffenstillstandslinien von 1949, nicht mehr vorstellen können.

Derzeit leben mehr als 400.000 Siedler im seit 1967 besetzten Westjordanland und weitere 200.000 im von Israel annektierten Ost-Jerusalem unter mehr als 2,6 Millionen Palästinensern. Vor allem Erziehungsminister Naftali Bennett drängt immer wieder darauf, weite Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Die Palästinenser argumentieren, dass der Siedlungsbau der vergangenen Jahre die Errichtung eines zusammenhängenden palästinensischen Staatsgebiets mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt verhindert.



Die UN und die meisten Staaten sehen sämtliche israelische Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten als illegal an. International wird der israelische Siedlungsbau als eines der größten Hindernisse für eine dauerhafte Friedenslösung im Nahost-Konflikt angesehen, weil die Wohnungen auf Land errichtet wurden, das die Palästinenser für ihren Staat beanspruchen.

Israel wählt am Dienstag ein neues Parlament. Netanjahu strebt eine fünfte Amtszeit als Ministerpräsident an. Umfragen sagen einen knappen Ausgang zwischen Netanjahus konservativer Likud-Partei und dem Zentrumsbündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Ganz voraus. Netanjahu droht wegen verschiedener Korruptionsvorwürfe eine Anklage. Mitten im Wahlkampf hatte die Generalstaatsanwalt angekündigt, den Regierungschef wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs in drei Fällen anzuklagen.