Seit 2010 läuft gegen Assange ein Verfahren in Schweden: Er soll sich an zwei Frauen vergangen haben. In London wurde er zunächst in Untersuchungshaft genommen, gegen Kaution aber wieder freigelassen. Der Rechtsstreit zog sich, 2012 hätte Assange dann nach Schweden ausgeliefert werden sollen. Er entzog sich und floh in die Botschaft von Ecuador.