Die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei den türkischen Kommunalwahlen Einspruch gegen die Ergebnisse in Istanbul erhoben. Der AKP-Vorsitzende in der Metropole, Bayram Şenocak, sagte, seine Partei habe bei der Wahlkommission Einspruch für alle 39 Bezirken der Metropole eingelegt. Es habe am Sonntag zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Fälschungen gegeben.

Die AKP hatte bei der Kommunalwahl am Sonntag nach vorläufigen Ergebnissen den Bürgermeisterposten knapp an die Mitte-links-Oppositionspartei CHP verloren. Für Erdoğan wäre der Verlust des Bürgermeisterpostens eine Niederlage. Er war selbst einmal Bürgermeister in Istanbul und stammt aus dem armen Arbeiterviertel Kasımpaşa. Islamisch-konservative Bürgermeister hatten die Stadt mehr als 20 Jahre lang regiert.

Laut Şenocak stört sich die AKP vor allem daran, dass rund 320.000 Stimmen während der Auszählung für ungültig erklärt wurden. Ihr Bürgermeisterkandidat, der ehemalige Ministerpräsident Binali Yıldırım, und der derzeit führende Kandidat der CHP, Ekrem İmamoğlu, liegen offiziellen Angaben zufolge nur rund 24.000 Stimmen auseinander.

Der regierungsnahe Sender CNN Türk berichtete, die Wahlbehörde werde die endgültigen Ergebnisse erst in zehn Tagen verkünden. CHP-Kandidat İmamoğlu forderte, dass die Beschwerden innerhalb einer Woche bearbeitet sein müssten.

Am Sonntag hatten Millionen Menschen in 81 türkischen Provinzen ihre Bürgermeister, Provinzräte und andere lokale Amtsinhaber bestimmt. Die AKP ging insgesamt als stärkste Partei aus der Wahl hervor, hat aber vor allem in großen Städten deutlich an Zuspruch verloren.