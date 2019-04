Rund eine Woche nach der Kommunalwahl in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Abstimmung in Istanbul als regelwidrig bezeichnet. Bei der Wahl in der Küstenmetropole habe es "organisiertes Verbrechen" gegeben, sagte Erdoğan. So sei es unter anderem zu Diebstahl an den Wahlurnen gekommen. Zudem gebe es Kameraaufnahmen, die zeigten, dass Wahlzettel veruntreut wurden.

Erdoğan zieht damit weiter die Ergebnisse der Kommunalwahl in Zweifel. Vorläufigen Zahlen zufolge musste seine Regierungspartei AKP dabei schwere Rückschläge hinnehmen: Zwar gewann sie landesweit die meisten Stimmen, verlor aber die Bürgermeisterposten in der Hauptstadt Ankara und dem wirtschaftlichen Zentrum Istanbul an die Opposition der linksnationalistischen CHP.



Die AKP hatte daraufhin die Wahlergebnisse in Ankara und Istanbul angefochten und Neuauszählungen durchgesetzt. In Istanbul nahm der knappe Vorsprung des Oppositionskandidaten Ekrem İmamoğlu dabei weiter ab. Den Angaben der Hohen Wahlkommission zufolge liegt der CHP-Politiker statt ursprünglich 25.000 zwischenzeitlich nur noch 17.000 Stimmen vor dem AKP-Kandidaten. Das Endergebnis wird Ende der Woche erwartet.

Wahlgremium bestätigt Sieg der Opposition in Ankara

"Niemand hat das Recht, sich bei einem Vorsprung von 13.000 bis 14.000 Stimmen zum Sieger zu erklären", sagte Erdoğan. Es habe bei der Auszählung nicht nur "Unregelmäßigkeiten hier und dort" gegeben, sondern alles in Istanbul sei "unkorrekt" gewesen. Seine Partei werde die Ergebnisse deshalb erst anerkennen, wenn sie vom höchsten Wahlgremium bestätigt werden.

Der Oppositionskandidat in Ankara, Mansur Yavaş, erhielt indes am Montag ein Dokument, das seine Wahl zum Bürgermeister bestätigt. "Möge Istanbul als Nächstes dran sein", sagte Yavaş bei einer Zeremonie. Zuvor hatte die Wahlkommission den Einspruch der AKP abgelehnt. Nach 25 Jahren unter islamisch-konservativer Führung wird die türkische Hauptstadt damit erstmals von der Opposition regiert.