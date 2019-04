In einer UN-gestützten Evakuierungsaktion ist eine Gruppe von 146 Migranten und Flüchtlingen von Libyen nach Italien gebracht worden. Unter den an einem Militärstützpunkt bei Rom ankommenden waren Dutzende minderjährig und ohne Begleitung von Erwachsenen. Sie stammen den Angaben zufolge aus Eritrea, Somalia, Syrien, Äthiopien und aus dem Sudan. Es handele sich um die fünfte derartige Evakuierungsaktion seit 2017, meldete das UN-Flüchtlingshilfswerk. Vorherige Transporte brachten Migranten beispielsweise in den Niger. Es sei nun von "größter Bedeutung, dass auch andere Staaten ähnliche Gesten der Großzügigkeit umsetzen", erklärte UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi.

Unter Innenminister Matteo Salvini hat Italien praktisch alle Häfen für Migranten dicht gemacht, die an Bord von Schmugglerbooten versuchen, aus Libyen zu fliehen. So unterstützen sie die libysche Küstenwache zum Beispiel, Bootsflüchtlinge nach Libyen zurückzubringen. Italien hatte aber auch schon zuvor über einen humanitären Korridor Migranten aus Libyen aufgenommen.

Der stellvertretende italienische Innenminister Stefano Candiani, sagte am Montag, eine von den UN organisierte Überprüfung von Asylsuchenden vor Ort und anschließende Flüge Richtung Europa sollten die einzige Möglichkeit sein, wie anspruchsberechtigte Schutzbedürftige nach Europa gelangen sollten.



Libyen ist ein Transitland für Tausende von Migranten. Die Geflüchtete lebten dort schon vor den jüngsten Gewaltausbrüchen in Lagern mit oft unmenschlichen Umständen. Nun seien mehr als 3.300 Menschen in den Lagern wegen der Kämpfe in unmittelbarer Gefahr, so der UN-Flüchtlingskommissar.

Der libysche General Chalifa Haftar marschiert mit seinen Truppen seit Anfang April auf Tripolis. Dort hat die von den UN unterstützte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch ihren Sitz. Haftar ist mit dem Parlament im Osten Libyens verbündet, das als Gegenregierung gilt. Derzeit gibt es besonders in den südlichen Gebieten und Vororten von Tripolis heftige Kämpfe. Auch Libyens wichtigstes Ölfeld wurde angegriffen.