Die internationale Gemeinschaft hat den Druck auf den libyschen General Chalifa Haftar erhöht und einen Stopp seines Vormarsches auf die Hauptstadt Tripolis gefordert. Die G7-Staaten zeigten sich bei einem Außenministertreffen sehr besorgt über die Lage in Libyen. Es sei gut, dass der UN-Sicherheitsrat ein klares Signal gegeben habe, "dass Schluss sein muss mit der militärischen Eskalation", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Rande des Treffens im französischen Dinard.

Der UN-Sicherheitsrat hatte Haftar und seine selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) zuvor aufgerufen, alle militärischen Bewegungen zu stoppen. "Es kann für den Konflikt keine militärische Lösung geben", sagte der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen in einer Erklärung, die er im Namen des Sicherheitsrates verlas. Das Signal des Sicherheitsrats sei klar an Haftar gerichtet, sagte Maas. Die G7-Runde sei sich einig, "dass wir alle unsere Möglichkeiten nutzen müssen, um Druck auszuüben, insbesondere auf die Verantwortlichen in Libyen, insbesondere General Haftar, dass jede weitere militärische Eskalation unterbleibt".



Haftar hatte seinen Truppen am Donnerstag den Befehl zum Vormarsch auf Tripolis gegeben, wo die international anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch sitzt. Der General will die Hauptstadt einnehmen und das Land unter seiner Führung vereinen.



Haftar ist seit 2011 zurück in Libyen

Die Operation des Generals bedeutet eine neue Eskalation in einem Land, das seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 von Krisen erschüttert wird. Seit Jahren konkurrieren etliche Milizen um Einfluss. Auch zwei Regierungen rivalisieren miteinander: eine in der Hauptstadt Tripolis, eine mit Haftar verbündete im Osten. Mehrere UN-Vermittler scheiterten daran, eine Lösung zu finden.

Haftar genießt den Ruf eines überzeugten Militärs. Einst unterstützte er Gaddafi, als dieser 1969 an die Macht kam. Später aber kam es zum Bruch. Als Haftar 1987 im benachbarten Tschad in Gefangenschaft geriet, unterstützte Gaddafi ihn nicht. Frei kam er mithilfe der USA, wo er anschließend über zwei Jahrzehnte im Exil lebte.



Nach seiner Rückkehr nach Libyen 2011 versuchte er schon einmal, sich an die Macht zu putschen, scheiterte aber. Zuletzt konnte er seinen Einfluss bis weit in den Westen des Landes ausdehnen, häufig ohne großen Widerstand. Dafür setzte er auf Bündnisse mit lokalen Milizen.