Die von der UN unterstützte Einheitsregierung in Libyen hat Frankreich bezichtigt, auf der Seite des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar zu stehen. In einer Stellungnahme kündigte Innenminister Fathi Basch Agha den Abbruch aller Beziehungen seines Ministeriums zu Frankreich an. Ein Vertreter des französischen Außenministeriums wies die Vorwürfe als "völlig unbegründet" zurück.

Auch Beobachter und Diplomaten schätzen Frankreich – ebenso wie Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate – als Unterstützer Haftars ein. Paris hatte jedoch dementiert, Haftars Offensive auf die libysche Hauptstadt Tripolis zu unterstützen. Aus französischen Diplomatenkreisen hatte es Anfang April geheißen, Paris habe keinen "Geheimplan", um Haftar zur Macht zu verhelfen. Sollte er Tripolis mit Waffengewalt erobern, werde Frankreich ihn nicht anerkennen. Beobachter und Unterstützer der libyschen Regierung werfen Paris jedoch vor, im UN-Sicherheitsrat und in der EU Resolutionen zu blockieren, in denen Haftars Offensive verurteilt wird.

Wie es aus libyschen Regierungskreisen hieß, wirft die Regierung der nationalen Einheit (GNA) Frankreich vor, sich Haftars Argumentation anzuschließen. Dieser hatte die Offensive gegen Tripolis mit der Bekämpfung von "Terroristen" begründet. Inzwischen hat die Regierung in Tripolis Haftbefehl gegen Haftar erlassen. Die Maßnahme basiere hauptsächlich auf den Bombenangriffen gegen den Flughafen Mitiga und Wohngebiete, teilte die Militärstaatsanwaltschaft mit.



Deutschland ruft Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ein

Auch am Donnerstag dauerten die Gefechte in Libyen an. Bei Kämpfen auf einer Militärbasis im Zentrum des Landes starben nach Angaben von Haftars sogenannter Libyscher Nationaler Armee (LNA) vier Kämpfer, sechs weitere wurden verletzt. Eine "Gruppe Terroristen" habe den Luftwaffenstützpunkt in Tamenhant, rund 30 Kilometer von der Stadt Sebha entfernt, angegriffen, sagte ein Sprecher. Die Angreifer seien zurückgedrängt worden. Der Stützpunkt in Tamenhant ist seit Mai 2017 unter der Kontrolle der LNA.

Inzwischen starben bei den jüngsten Kämpfen um Tripolis mehr als 200 Menschen. Zudem seien laut Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als 900 Menschen verwundet worden. Wegen der Gewalteskalation hatte Deutschland eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen. Bisher konnte sich das Gremium nicht auf ein Papier zu einer Waffenruhe einigen. Nach Darstellung eines Diplomaten brachte Äquatorialguinea im Namen von drei afrikanischen Staaten Einwände gegen den britischen Entwurf vor. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in dem Gremium inne.

Der UN-Sondergesandte Ghassan Salamé forderte in dieser Woche ein unverzügliches Ende der Gewalt, nachdem zuvor Raketen ein Wohngebiet im Südwesten der Hauptstadt getroffen hatten. Alle Appelle dieser Art verhallten allerdings bisher ungehört.

Mehr als 25.000 Menschen wurden vertrieben

In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die Regierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Der abtrünnige General Haftar hatte am 4. April eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis gestartet, wo die UN-gestützte Regierung von Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch ihren Sitz hat. Der General unterstützt eine Gegenregierung im Osten Libyens. Er hat seinen Einfluss bereits auf große Teile des Landes ausgedehnt. Jetzt will er auch Tripolis unter Kontrolle bringen.

Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) haben die Kämpfe auch rund 25.000 Menschen vertrieben. Inzwischen hat sich Libyen zu einem der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge auf dem Weg über das Mittelmeer nach Europa entwickelt. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenze warnte, die Gewalt gefährde besonders mehr als 3.000 Flüchtlinge und Migranten, die willkürlich in Internierungslagern nahe der Kampfzone festgehalten würden. Manche hätten seit Tagen nichts zu essen bekommen, viele erhielten nur sehr wenig Trinkwasser. Einige berichten, in direkter Umgebung ihrer Internierungslager habe es Kämpfe und Luftangriffe gegeben.